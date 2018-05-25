Распишитесь здесь: шведов заставят заключать договор на секс
Нововведение призвано изменить характер преследования сексуальных преступлений. Швеция станет десятой страной в Европе, которая признает "половой акт без согласия" изнасилованием.
Человеку всегда нужно убеждаться, что тот, с кем он собирается вступить в интимную связь, идет на это добровольно, передает The NewYork Times. "Подобная мысль должна прочно закрепиться в умах мужчин", – заявили инициаторы проекта.
Когда закон вступит в силу, обвинителям будет достаточно доказать, что процесс произошел без согласия. Ранее прокуроров обязывали найти следы применения насилия или доказательства принуждения к сексу.
По статистике, жертвами изнасилований становятся 2,4% жителей Швеции. Этот показатель вырос в три раза с 2012 года.
Вопрос о получении согласия начал активно обсуждаться после громких скандалов с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Многие известные актрисы заявили, что кинодеятель десятилетиями домогался их.
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