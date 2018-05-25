В Южной Корее арестовали судно из России

В порту южнокорейского города Пусан арестовано судно "Николай Касаткин", принадлежащее зарегистрированной на Сахалине компании "Парус", пишет "Газета.ru". Такая мера была принята после жалоб моряков на задержку зарплат.
Капитан корабля рассказал, что в последний раз получил деньги за март. Апрельские выплаты судовладелец обещал передать команде после того, как реализует продукцию.
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