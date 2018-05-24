"Жизнь ворам": приветствие зеками криминального авторитета попало на видео

В интернете опубликовано видео встречи вора в законе Шакро Молодого с заключенными в пересыльной тюрьме. Происходящее напоминает кино о королях преступного мира.



В соцсети попал видеоролик с приветствием арестантами Пресненской пересыльной тюрьмы вора в законе Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. На кадрах видно, как мужчина из камеры начинает перекличку, а потом призывает поприветствовать прибывшего криминального авторитета. После этого осужденные хором желают Калашову "крепкого здоровья, терпения, воровского фарта и всего самого светлого", передает Telegram-канал "112".