Раскрыта загадка исчезновения древних индейцев

Стало известна причина, по которой исчезли коренные американцы, жившие в 13 веке нашей эры. Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что народы могли уйти из своих деревень по причине того, что в пресные водоемы попала соленая вода.

Древние люди строили курганы в Северной Америке с 4500 года до нашей эры. Коренные американцы выбирали для жизни территории с доступом к водам, которые могли поддерживать существование крупных поселений.

Так, в Grand Caillou, расположенном у реки Миссисипи, в период расцвета проживали 500 человек. Однако со временем место опустело и оказалось заброшенным, передает официальный сайт Иллинойсского университета.

Эксперты провели анализ образцов отложений и керамики, найденных во время археологических раскопок. Оказалось, что курганы сделаны из трех слоев. При этом верхний и нижний состоят из глины, а посередине расположен менее прочный грунт.

Подобная структура делает сооружение долговечным. Более того, холм располагается на речных отложениях, которые были на порядок выше, чем окружающие земли. В свою очередь, это также позволило кургану сохраниться.

Результаты изучения древесного угля показали, что поселенцы ушли из этих мест около 1400 года. Сообщается, что местность постепенно становилась непригодной для жизни людей из-за проникновения соли в пресную воду.