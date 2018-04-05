Папа жив: дочь Скрипаля вышла на связь с Россией

Отравленный шпион Сергей Скрипаль нормально себя чувствует, а его дочь и вовсе собирается в Россию. Племяннице двойного агента удалось связаться по телефону с Юлией Скрипаль.

Виктория Скрипаль, племянница отравленного Сергея Скрипаля, передала российским журналистам запись телефонного разговора с Юлией Скрипаль, дочерью перебежчика.

Женщина уверяет, что ей удалось поговорить с дочерью бывшего сотрудника ГРУ. В программе "60 минут" на телеканале "Россия-1" в эфире прозвучала запись разговора, из которого становится ясно, что отравленные Скрипаль и его дочь живы-здоровы. "Не волнуйся, мы все здоровы. Меня уже выписывают, папа тоже здоров, сейчас отдыхает", – говорит Юлия.

"Ничего непоправимого не случилось, все живы", – успокаивает дочь Скрипаля его племянница.

Ведущие передачи подчеркнули, что пока не могут подтвердить подлинность записи. Они располагают лишь заверением Виктории Скрипаль, которая сама просила огласить беседу публично, сообщает "Газета.ru".

Этот разговор, если подтвердится его подлинность, ставит под сомнение официальную версию отравления, которой придерживается Лондон. Британские власти за месяц, прошедший со дня отравления, ни разу не продемонстрировали Скрипаля и его дочь. Они лишь неоднократно заявляли, что отравленные находятся чуть ли не при смерти, их состояние крайне тяжелое.