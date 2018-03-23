Изоляция или война: чем закончится для России скандал со Скрипалем

Выборы-2018 Послание президента Новости Украины Страсти вокруг Трампа Госдума VII созыва

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Пятница 23 марта
Лента новостей
21:53
Интриганка Собчак выставила напоказ огромный голый живот
21:45
Трехлетний малыш сломал палец стоматологу
21:25
Ахеджакова запретила России прикасаться к Савченко
21:16
Бразильцы разгромили сборную России
20:58
42-летняя Тина Канделаки проговорилась о беременности
20:23
Звезду "Игры престолов" нашли пьяной на дороге
20:18
Мямлющий судья устроил балаган из ареста Савченко
19:30
Вульгарная мать опозорила скромницу Костенко
19:18
Звезда "Глухаря" бросила беременную любовницу
19:05
Найден простой способ уберечься от рака
18:50
Панин: Я больше алкоголик, чем наркоман
18:02
Куда пропал Андрей Губин
17:33
Как быстро уснуть
17:26
Взрослый внук Ротару произвел фурор
17:14
Снова вместе: Энистон и Питта сняли во время интима
16:55
Совет на выходные
16:54
Безумные регионы: В Ижевске мужчина угонял машины для поездок за пивом
16:34
Уникальные фото Жанны Фриске появились в Сети
16:23
Медики разрешили мочить манту
16:19
Успенской досталось за хамское поведение в самолете
16:10
Чумаков заметно постарел после рождения ребенка
16:01
В поселке Северный появится новая дорога
15:59
Харассмент как политическое оружие
15:57
Три новых станции метро заметно разгрузят север Москвы
15:57
"Музей моды" Александра Васильева откроется на ВДНХ
15:52
В Москве скорая помощь влетела в толпу пешеходов на зебре (видео)
15:51
Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде
15:42
Налетчик с банкой кислоты ограбил офис микрозаймов
15:40
Сексологи: Уборка квартиры повышает либидо
15:37
Известную певицу жестко наказали за песню про президента
15:27
Сделка Каддафи и Саркози станет уроком для России
15:23
За что в МХТ ненавидят Марину Зудину
15:22
"Аэрофлот" переходит на летнее расписание
15:18
Трясущаяся Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
15:03
Ученые засняли секс чертей на глубине 800 метров
14:53
Кому и для чего нужен скандал вокруг депутата Слуцкого
14:49
iPhone X оказался быстрее нового Samsung
14:42
Расшифрован ген инопланетянина из пустыни Атакама
14:34
Пассажиры рейса "Аэрофлота" пострадали из-за собаки Успенской
14:30
При захвате заложников во Франции есть жертвы
14:18
Коллеги рассказали о состоянии Добронравова после инсульта
14:09
Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете
14:06
Звезду "Великолепного века" арестовали за наркотики
13:57
Отказавшаяся от счастья Высоцкая опухла и получила синяки
13:54
В супермаркете во Франции захватили заложников
13:46
Учитель случайно выложил интимное видео со школьницей
13:43
WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов
13:18
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
13:11
Тощий Билан оправдался после скандала с секс-фото
13:11
Завистник Малахов изощренно мстит Борисову
13:10
Семье нелепо умершего актера Ельчина заткнули рот деньгами
12:56
Оранжевый снег в Сочи шокировал народ
12:50
Савченко за решеткой увидела превосходство России над Украиной
12:48
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
12:38
Потрясшего достоинством участника "Дома-2" запихнули в клинику для алкашей
12:34
Госдума изменила график работы ради избирателей в регионах
12:04
Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека
12:04
Катя Лель рассказала об избиениях
11:59
"Сколько ей лет на самом деле": Бузова ужаснула изуродованным лицом
11:52
В метро Петербурга умерли два пассажира
11:35
В Москве выберут самых талантливых модельеров
11:26
Бывший участник нанес болезненный удар "Уральским пельменям"
11:11
Главные события Москвы с 23 по 29 марта
11:05
Известный российский певец умер в возрасте 53 лет
11:00
В РПЦ представили полезный православный комикс
10:54
В "Пусть говорят" сенсационная замена ведущего
10:36
На севере Москвы построят крупный ТПУ
10:28
Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся (фото)
10:22
Трампа снова застукали за интимом с моделью
10:22
В Челябинске обстреляли скорую помощь
10:20
Онемевшему от инсульта Добронравову сделали экстренную операцию
09:51
Девушка натравила бабушку на оголившегося ухажера
09:45
США признались в двойных стандартах после победы Путина
09:35
"Убийственная" грудь изменившейся Волочковой
09:30
В Петербурге пьяный водитель подрался с отзывчивой компанией
09:16
Найдено лекарство от рака печени
09:14
После падения из окна Василий Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи
09:13
Должник устроил погром в собственной квартире на глазах у приставов
09:05
Россиянам пообещали скорый рост доходов
09:01
В Сети не оценили демарш СМИ в Госдуме
08:53
Последствия жуткой аварии с автобусом под Псковом попали на видео
08:48
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
08:46
Подлые украинцы пытались сорвать России праздник
08:33
Брюссель пустил Москву под пресс
08:12
64-летнюю Успенскую выгнали из самолета за потасовку
08:04
Неожиданно: как Путин отреагировал на итоги выборов президента
07:44
В аварии с грузовиком в Москве погиб человек
22:01
Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской
21:53
Как в аду: Крит накрыла африканская пыль (видео)
21:50
Под Москвой при пожаре погиб трехлетний ребенок
21:41
У предателя Скрипаля и его дочери после отравления поражен мозг
21:37
Под Москвой мужчина упал с 13-го этажа в шахту лифта
21:26
Зачем Трамп лебезит перед Путиным
21:15
В Москве после ДТП перевернулась "Газель"
21:00
"Би-Би-Си" остается в Думе
20:59
Малахов устраивает вакханалию с мертвецами
20:50
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
20:30
На востоке Москвы иномарка влетела в автобусную остановку
20:07
У Натальи Фриске родились малыши
20:02
Уход журналистов из Думы назвали ошибкой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опровержение
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской
У Натальи Фриске родились малыши
64-летнюю Успенскую выгнали из самолета за потасовку
Политика

Изоляция или война: чем закончится для России скандал со Скрипалем

Фото: Dni.Ru
Отравление в Британии двойного агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля серьезно подпортило и без того прохладные отношения Москвы и Лондона. Надеяться на лучшее уже не приходится – Туманный Альбион успел подговорить всю Европу и склонить ее к тому, чтобы она признала причастность России к этому преступлению. Что ждет нашу страну в свете разгоревшегося скандала и кому на самом деле выгодно его продолжение?
прочитано 1369 раз

Вначале, конечно, надо определиться – а был ли мальчик? Если трезво взглянуть на события в Солсбери и проанализировать все, что транслировали нам британские власти за без малого последние три недели, то напрашивается закономерный вопрос – а не инсценировка ли все это?

ПО ТЕМЕ

Политический гипноз: как Британия в Евросоюз вернулась

В Британии совершен теракт против россиян

А был ли мальчик: Почему Лондон прячет отравленного Скрипаля

 Отравление предателя Скрипаля

Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Итак, 4 марта полиция и врачи небольшого городка на юге Англии сообщают о том, что около одного из торговых центров обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь. Оба находятся без сознания, их доставляют в реанимацию, где они по сей день и прибывают.

Сразу небольшая, но очень важная деталь – неподалеку от Солсбери расположен научный парк "Портон Даун" – крупнейшее в Западной Европе производство химического и бактериологического оружия. Это самое закрытое место в Великобритании. По неофициальным данным, в середине прошлого столетия здесь проходили испытания действия ЛСД и других химических веществ, причем, страшные опыты проводились не только на животных, но и на людях. В прессе высказывались предположения о сотрудничестве Скрипаля с этой таинственной организацией.

Фото: GLOBAL LOOK press/Jigme Dorje

За три недели британские власти не предоставили журналистам ни одной фотографии или видеозаписи, которые подтверждали бы громкие заявления. Совсем по-другому происходило в деле отравления Александра Литвиненко: тогда общественности были представлены фотографии лежащего в зеленой пижаме экс-сотрудника ФСБ.

Единственное, что было сказано в первые минуты после сообщений об отравлении сбежавшего в Британию шпиона Скрипаля, это то, что отравили его русские. Сразу же всплыло и название химического вещества "Новичок" и то, что разрабатывалось оно якобы еще в СССР.

Фото: GLOBAL LOOK press/David Oxberry

В тот же день премьер-министр Тереза Мэй объявила Москве ультиматум – мол, или сознаетесь в содеянном или последуют жесткие меры. Очевидно, что спектакль был рассчитан на то, чтобы ослабить позиции российской власти накануне президентских выборов, до которых оставалось две недели.  Далее последовала высылка из Лондона 23-х российских дипломатов, Москва зеркально ответила и объявила персонами нон-грата столько же сотрудников британского дипкорпуса.

Наконец, в ночь с 22 на 23 марта после пятичасового обсуждения на внеочередном саммите Евросоюза не без давления со стороны Терезы Мэй  было принято решение о солидарности с Великобританией в деле отравления Скрипаля. Меркель и Макрон даже заявили о подготовке неких решительных мер в отношении России. Вслед за эти Евросоюз отозвал своего посла из России для консультаций. Каким образом премьер Британии, страны вышедший из ЕС, смогла охмурить весь Старый Свет, можно только догадываться. Не иначе дотянулась из-за океана вездесущая рука Трампа.

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowsk

На первый взгляд, ситуация складывается для Москвы не лучшим образом. Пакеты американских и европейских санкций, которыми закидали Россию за последние годы, уже не поддаются счету, а тут Европа задумала еще какие-то пакости против Кремля. Но если абстрагироваться от политической составляющей санкций, а посмотреть на их экономический аспект, то виден очевидный факт – от ограничительных мер страдают, прежде всего, европейские страны.

Получается, что США и Европа хотели изолировать Россию, а изолировались в большей степени сами. К примеру, Польша подавилась сотнями тонн яблок, а Франции и Италии пришлось в срочном порядке искать новые рынки сбыта сыра. При этом Россия очень даже удачно справилась с импортозамещением и не испытывает никаких проблем с продуктами, как впрочем, и с другими товарами.  

Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com

Очевидно, что с изоляцией России ничего не получилось, да уже и вряд ли получится. Ну, не откажется немецкий бизнес от совместного с нами проекта "Северный поток – 2". Германия не враг себе и соседям – российские энергоносители, как не стараются в Старом Свете заменить их на иные, все равно нужные Европе. Доставка сжиженного газа из Штатов – процесс дорогой и технически чрезвычайно сложный. В Европе просто нет такого количества терминалов, способных принять заморское голубое топливо.

О перспективах военного противостояния России с Западом все чаще говорят и в прессе, и в экспертном сообществе. Но тут все ясно и прозрачно. Ядерное оружие, созданное в прошлом веке, которым обладает всего девять государств на планете, вот уже несколько десятилетий служит сдерживающим фактором для горячих голов. Трудно поверить в то, что из-за недоказанной причастности России к отравлению сбежавшего на Запад шпиона, кто-то всерьез думает об объявлении войны могущественной сверхдержаве. Очевидно, что это станет концом для всего человечества.

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images

Высылать дипломатов, отзывать послов, обвинять Россию во вмешательстве в выборы, не предоставляя никаких доказательств и анонсировать решительные меры можно до бесконечности. Наверняка, на Западе заметили, что информационная война, развязанная против России, не привела к негативным для нас последствиям. И за примером далеко ходить не надо – как бы не старались американские и европейские пропагандисты, на выборах 18 марта президент Владимир Путин получил мощную поддержку населения страны.

Автор: Александр Комаров23 марта 2018, 21:23

Политика

"Критика важна и нужна": Путин обратился к россиянам со спецзаявлением
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
Жириновский подготовил прощальную речь
Брюссель пустил Москву под пресс

Шоу-бизнес

Уникальные фото Жанны Фриске появились в Сети
Успенской досталось за хамское поведение в самолете
Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде
За что в МХТ ненавидят Марину Зудину

Проишествия

Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде

Телеведущая ожесточенно борется за наследницу
Шоу-бизнес

Уникальные фото Жанны Фриске появились в Сети

Фотограф опубликовал кадры 13-летней давности
Шоу-бизнес

Снова вместе: Энистон и Питта сняли во время интима

Актер вернулся к бывшей супруге
Шоу-бизнес

Интриганка Собчак выставила напоказ огромный голый живот

Знаменитость подогревает интерес к своей беременности

Гороскоп

Совет на выходные
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
Киркорову наплевать на объявившегося брата

Фоторепортажи

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Спорт

Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека
WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов
Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой

Регионы

Известный российский певец умер в возрасте 53 лет
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся (фото)
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru