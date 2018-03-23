Изоляция или война: чем закончится для России скандал со Скрипалем

Отравление в Британии двойного агента и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля серьезно подпортило и без того прохладные отношения Москвы и Лондона. Надеяться на лучшее уже не приходится – Туманный Альбион успел подговорить всю Европу и склонить ее к тому, чтобы она признала причастность России к этому преступлению. Что ждет нашу страну в свете разгоревшегося скандала и кому на самом деле выгодно его продолжение?

Вначале, конечно, надо определиться – а был ли мальчик? Если трезво взглянуть на события в Солсбери и проанализировать все, что транслировали нам британские власти за без малого последние три недели, то напрашивается закономерный вопрос – а не инсценировка ли все это?

Итак, 4 марта полиция и врачи небольшого городка на юге Англии сообщают о том, что около одного из торговых центров обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь. Оба находятся без сознания, их доставляют в реанимацию, где они по сей день и прибывают.

Сразу небольшая, но очень важная деталь – неподалеку от Солсбери расположен научный парк "Портон Даун" – крупнейшее в Западной Европе производство химического и бактериологического оружия. Это самое закрытое место в Великобритании. По неофициальным данным, в середине прошлого столетия здесь проходили испытания действия ЛСД и других химических веществ, причем, страшные опыты проводились не только на животных, но и на людях. В прессе высказывались предположения о сотрудничестве Скрипаля с этой таинственной организацией.





За три недели британские власти не предоставили журналистам ни одной фотографии или видеозаписи, которые подтверждали бы громкие заявления. Совсем по-другому происходило в деле отравления Александра Литвиненко: тогда общественности были представлены фотографии лежащего в зеленой пижаме экс-сотрудника ФСБ.

Единственное, что было сказано в первые минуты после сообщений об отравлении сбежавшего в Британию шпиона Скрипаля, это то, что отравили его русские. Сразу же всплыло и название химического вещества "Новичок" и то, что разрабатывалось оно якобы еще в СССР.





В тот же день премьер-министр Тереза Мэй объявила Москве ультиматум – мол, или сознаетесь в содеянном или последуют жесткие меры. Очевидно, что спектакль был рассчитан на то, чтобы ослабить позиции российской власти накануне президентских выборов, до которых оставалось две недели. Далее последовала высылка из Лондона 23-х российских дипломатов, Москва зеркально ответила и объявила персонами нон-грата столько же сотрудников британского дипкорпуса.

Наконец, в ночь с 22 на 23 марта после пятичасового обсуждения на внеочередном саммите Евросоюза не без давления со стороны Терезы Мэй было принято решение о солидарности с Великобританией в деле отравления Скрипаля. Меркель и Макрон даже заявили о подготовке неких решительных мер в отношении России. Вслед за эти Евросоюз отозвал своего посла из России для консультаций. Каким образом премьер Британии, страны вышедший из ЕС, смогла охмурить весь Старый Свет, можно только догадываться. Не иначе дотянулась из-за океана вездесущая рука Трампа.





На первый взгляд, ситуация складывается для Москвы не лучшим образом. Пакеты американских и европейских санкций, которыми закидали Россию за последние годы, уже не поддаются счету, а тут Европа задумала еще какие-то пакости против Кремля. Но если абстрагироваться от политической составляющей санкций, а посмотреть на их экономический аспект, то виден очевидный факт – от ограничительных мер страдают, прежде всего, европейские страны.

Получается, что США и Европа хотели изолировать Россию, а изолировались в большей степени сами. К примеру, Польша подавилась сотнями тонн яблок, а Франции и Италии пришлось в срочном порядке искать новые рынки сбыта сыра. При этом Россия очень даже удачно справилась с импортозамещением и не испытывает никаких проблем с продуктами, как впрочем, и с другими товарами.





Очевидно, что с изоляцией России ничего не получилось, да уже и вряд ли получится. Ну, не откажется немецкий бизнес от совместного с нами проекта "Северный поток – 2". Германия не враг себе и соседям – российские энергоносители, как не стараются в Старом Свете заменить их на иные, все равно нужные Европе. Доставка сжиженного газа из Штатов – процесс дорогой и технически чрезвычайно сложный. В Европе просто нет такого количества терминалов, способных принять заморское голубое топливо.

О перспективах военного противостояния России с Западом все чаще говорят и в прессе, и в экспертном сообществе. Но тут все ясно и прозрачно. Ядерное оружие, созданное в прошлом веке, которым обладает всего девять государств на планете, вот уже несколько десятилетий служит сдерживающим фактором для горячих голов. Трудно поверить в то, что из-за недоказанной причастности России к отравлению сбежавшего на Запад шпиона, кто-то всерьез думает об объявлении войны могущественной сверхдержаве. Очевидно, что это станет концом для всего человечества.





Высылать дипломатов, отзывать послов, обвинять Россию во вмешательстве в выборы, не предоставляя никаких доказательств и анонсировать решительные меры можно до бесконечности. Наверняка, на Западе заметили, что информационная война, развязанная против России, не привела к негативным для нас последствиям. И за примером далеко ходить не надо – как бы не старались американские и европейские пропагандисты, на выборах 18 марта президент Владимир Путин получил мощную поддержку населения страны.