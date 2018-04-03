"Поп пошел на дело": священник спел блатняк в ресторане

Пользователи Сети бурно обсуждают видеоролик, на котором православный батюшка распевает блатную песню "Мурка". Свидетелями перформанса стали десятки людей.



На опубликованных кадрах видно, как батюшка в рясе под гитарное сопровождение во весь голос исполняет "гимн криминальной романтики". Вокруг священнослужителя – накрытые столы, за которыми находятся десятки очевидцев. На стенах помещения, где происходит действо, висят картины с церковными мотивами. Видеозапись курьезного эпизода опубликовал в своем twitter-аккаунте известный публицист Александр Невзоров, передает издание Ura.ru.

Он сопроводил свое сообщение словами: "Поп пошел на дело, выпить захотелось. Поп зашел в шикарный ресторан". Интернет-пользователи разделились во мнениях касательно увиденного. Одни посчитали такое поведение православного священнослужителя недостойным, другие поддержали батюшку, подчеркнув, что духовные лица тоже имеют право на отдых.