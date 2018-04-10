Обратно в СССР: россиян припугнули дефицитом продуктов

Российские торговые сети заявили о возможном дефиците товаров на полках магазинов. Это может произойти из-за того, что поставщики не подтвердили готовность работать в системе электронной ветеринарной сертификации "Меркурий".



С 1 июля все производители животной продукции обязаны подключиться к так называемой системе "Меркурий" и перейти на электронный документооборот – иными словами оформлять в ней все сопроводительные документы. Сегодня "по старинке" бумажную документацию используют только производители сырья, пишет газета "Ведомости". В соответствии с новыми правилами нововведения коснутся производителей готовых продуктов, включая молочную, мясную и рыбную продукцию.

Против инициативы выступали переработчики молока – крупнейшие транснациональные компании, такие как Danone и PepsiCo. Сообщается, что они указывали на несовершенство самой системы, отсутствие ветеринарных рисков в готовой продукции, а также предупреждали о перебоях в поставках. Изначально переход на новые правила планировался чиновниками с 1 января 2018 года, однако в итоге сроки сдвинули на полгода, передает Eg.Ru.

О неготовности к работе в системе уведомляют не только региональные, но и крупнейшие федеральные поставщики, как сообщает ритейлер X5. Среди 100 крупнейших поставщиков больше трети до сих пор не протестировали систему на своих предприятиях и не наладили бизнес-процессы, поэтому они рискуют сорвать поставки с 1 июля. Результатом этого сбоя может стать дефицит товаров на полках магазинов, предупреждают представители X5.

Напомним, недавно Минпромторг предложил ввести маркировку продуктов питания. В перечень попали самые разнообразные товары: одежда, детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, бытовая химия и многое другое. Обсуждения перечня идут постоянно, однако окончательного решения правительства пока что нет.

