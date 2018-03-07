Гигантская питониха съела кота
В Интернете распространяется видео, на котором храбрая Брайди Маро вытаскивает из-под дома гигантское пресмыкающееся. По словам женщины, она ремонтировала проводку, когда увидела аметистового питона, который уже успел съесть кота.
Электрик не растерялась – дама ранее имела дело с опасными существами. Маро 15 лет проработала в приюте для диких животных и знала, как обращаться со змеей. Тем не менее, ее все равно поразили размеры питона: самка весила около восьми килограммов.
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