Овечка подружилась с лабрадором и решила стать собакой

Ягненок Марли подружилась с лабрадором Джесси и решила стать псом. Теперь хозяйка учит ее быть овцой.

Семья Али Воган переехала в сельскую усадьбу с большим двором и приютила осиротевшее парнокопытное. Малышке приготовили место в сарае, но после переезда Марли заболела. У животного воспалились суставы, овечка не могла ходить, и ее перенесли в дом, на лежанку для собак. Там ее встретила Джесси – лабрадор-ретривер. Новые знакомые быстро подружились, собака поддерживала страдалицу –ложилась рядом и грела новую подругу. Марли так привязалась к Джесси, что начала перенимать ее повадки: есть из миски и играть с палкой, сообщает Daily Mail.

Овечка выздоровела и очень избаловалась: теперь она ненавидит холод, дождь и отказывается есть траву. По словам Али, животное быстро растет. Она уже в четыре раза больше, чем Джесси, поэтому содержать ее в квартире стало слишком тяжело. Марли теперь настоящая домоседка – не хочет покидать насиженное место. Воган сказала: "Всякий раз, когда мы пытаемся заставить Марли выйти из дома, она устраивает настоящую битву. Вытащить ее — подвиг".

Хозяева решили напомнить животному, что значит быть овечкой, и купили ей друга Беар: "Для достижения эффекта мы купили барана, который больше похож на мишку. Мы с мужем подумали, что, если Марли подружится с ним, это поможет ей стать самой собой". К счастью, новые знакомые быстро нашли общий язык и скоро вместе переедут в утепленный сарай.