Володин осудил политизированность спорта и искусства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что политизация спорта и искусства грозит им разрушением. Так глава нижней палаты парламента отреагировал на присуждение "Оскара" фильму Брайана Фогеля "Икар".

"Мир все более политизируется, и США прикладывают в этом направлении так много усилий, что завтра ни от искусства, ни от спорта ничего не останется", – заявил Володин, комментируя присуждением премии "Оскар" фильму, в котором фигурирует сбежавший в США экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

По мнению спикера Думы, навязываемые тенденции играют для этих сфер отрицательную роль: из них уходит с одной стороны творчество, с другой стороны – честность и объективность, сообщает "Интерфакс".

Картина фильм Брайана Фогеля "Икар" о допинге в российском спорте получила кинопремию "Оскар" как лучший документальный фильм. Режиссер заявил, что посвятил картину Григорию Родченкову, чьи откровения легли в основу его работы.

Фильм рассказывает об атлете, который решил детально разобраться в системах допинга и обратился за помощью к известному специалисту. Вместе они провели несколько экспериментов и выясняли, как можно обмануть различные тесты на допинг, пока не оказались в самом центре скандала.

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков стал одним из главных информаторов WADA, которое расследовало применение допинга в российском спорте. Фактически из-за него российские спортсмены были вынуждены выступать на Зимней Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом.