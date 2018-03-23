В Сети не оценили демарш СМИ в Госдуме

Актер Добронравов перенес инсульт Савченко готовила переворот Покушение на предателя Скрипаля Итоги выборов президента Дом-2

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Пятница 23 марта
Лента новостей
13:54
В супермаркете во Франции захватили заложников
13:43
WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов
13:18
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
13:10
Семье нелепо умершего актера Ельчина заткнули рот деньгами
13:09
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
12:48
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
12:38
Потрясшего достоинством участника "Дома-2" запихнули в клинику для алкашей
12:34
Госдума изменила график работы ради избирателей в регионах
12:04
Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека
12:04
Катя Лель рассказала об избиениях
12:04
Путин выступит со срочным заявлением
11:59
"Сколько ей лет на самом деле": Бузова ужаснула изуродованным лицом
11:52
Жириновский подготовил прощальную речь
11:52
В метро Петербурга умерли два пассажира
11:37
Пять стран ЕС вышлют российских дипломатов
11:35
В Москве выберут самых талантливых модельеров
11:26
Бывший участник нанес болезненный удар "Уральским пельменям"
11:11
Главные события Москвы с 23 по 29 марта
11:05
Известный российский певец умер в возрасте 53 лет
10:54
В "Пусть говорят" сенсационная замена ведущего
10:36
На севере Москвы построят крупный ТПУ
10:28
Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся (фото)
10:22
В Челябинске обстреляли скорую помощь
10:20
Онемевшему от инсульта Добронравову сделали экстренную операцию
09:35
"Убийственная" грудь изменившейся Волочковой
09:30
В Петербурге пьяный водитель подрался с отзывчивой компанией
09:16
Найдено лекарство от рака печени
09:14
После падения из окна Василий Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи
09:13
Должник устроил погром в собственной квартире на глазах у приставов
09:05
Россиянам пообещали скорый рост доходов
08:53
Последствия жуткой аварии с автобусом под Псковом попали на видео
08:48
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
08:46
Подлые украинцы пытались сорвать России праздник
08:33
Брюссель пустил Москву под пресс
08:12
64-летнюю Успенскую выгнали из самолета за потасовку
08:04
Неожиданно: как Путин отреагировал на итоги выборов президента
07:44
В аварии с грузовиком в Москве погиб человек
22:01
Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской
21:50
Под Москвой при пожаре погиб трехлетний ребенок
21:37
Под Москвой мужчина упал с 13-го этажа в шахту лифта
21:26
Зачем Трамп лебезит перед Путиным
21:15
В Москве после ДТП перевернулась "Газель"
21:00
"Би-Би-Си" остается в Думе
20:59
Малахов устраивает вакханалию с мертвецами
20:50
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
20:30
На востоке Москвы иномарка влетела в автобусную остановку
20:07
У Натальи Фриске родились малыши
20:02
Уход журналистов из Думы назвали ошибкой
19:33
"Умирающий" президент Порошенко тащит за собой Савченко
19:16
В России хотят отметить бесплатную медицину
19:04
Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
18:56
Это дикость: Максакова пожаловалась в прямом эфире на мать
18:39
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой
18:39
К чему снится покойная бабушка
18:03
Меланья Трамп устала быть первой леди
17:50
Как победить болезни с помощью диеты
17:48
Прогноз неблагоприятный: Савченко светит десяточка
17:39
На "Селигерской" появится крупный транспортный узел
17:24
Чем заманили в Дубай выпрыгнувшую из окна российскую модель
17:15
Россию захлестнет эпидемия бородавок
16:49
WADA разнесло МОК за недопуск россиян на Олимпиаду
16:46
Собчак выбрала для дружеских посиделок неприлично дорогое платье
16:31
Красавица-дочь Алексея Панина: У моей мамы мозги вышибло!
16:26
Бойкот Думы и молодость Венедиктова
16:23
На салатовой ветке метро появятся две новые станции
16:05
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
16:04
Жасмин готовится к худшему
16:03
Футбольным фанатам разрешили мыться на вокзалах
15:55
Синоптики назвали дату начала весны в Москве
15:52
Группа Вагнера вновь помогла сирийским войскам
15:46
Госдума активно взялась за реализацию послания президента
15:46
"Убирать физически": опубликован план Савченко по ликвидации лидеров Украины
15:27
Опять баланда: Савченко поплатилась за угрозы Порошенко
15:19
Запад сделал жертву из оскандалившейся дочки Тинькова
15:14
Как Солнцев называет престарелую любовницу в постели
15:04
Украинская биатлонистка заявила о коллегах-лесбиянках
15:03
Не в коня корм: Анджелина Джоли тает на глазах
15:00
Озверевшие школьники до полусмерти избили мальчика в Покрове (видео)
14:56
Бдительные россияне бесят сотрудников ГИБДД
14:47
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога
14:34
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
14:30
Елизавета II назвала невестку порочной женщиной
14:27
Россиянин превратил уборщицу в секс-рабыню
14:18
На свалке в Ленинградской области нашли труп младенца
14:07
Володин: Госдума открыта к работе с журналистами
14:04
Максакова стала жертвой жуткого пророчества
13:59
Пескову стало противно от оскорблений Путина британским министром
13:55
Скандал с отравлением детей в Волоколамске дошел до президента
13:55
Под Петербургом грузовик протаранил автобус с пассажирами
13:46
12 лет прошли зря: Николь Кидман разводится с мужем
13:45
При взрыве в Чехии погибли шесть человек
13:39
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
13:36
Драматические подробности оголтелой стрельбы пьяного Витаса
13:23
Диетолог объяснил смертельный вред свежевыжатых соков
13:23
Российским старикам поднимут пенсии на 10 млрд
13:16
В Петербурге в канаве нашли труп опрятной женщины
13:10
Где купить лучшие товары по доступным ценам
12:59
Крупный пожар в ирландском отеле сняли на видео
12:57
Беременная Лобода: Нервы сдают
12:57
"Как бомж": Отца богатой Бузовой обругали за бедный вид
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опровержение
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Пугачеву в ужасном состоянии втоптали в грязь
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской
Общество

В Сети не оценили демарш СМИ в Госдуме

Фото: A.Savin/ Wikimedia Commons/Global Look Press
Ситуация вокруг обвинений в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах получила продолжение. В четверг, 22 марта, некоторые СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из нижней палаты парламента. В обсуждение продолжающейся истории активно включилась и блогосфера. Журналисты, политологи и общественные деятели принялись высказывать свою точку зрения на создавшееся положение.

Продолжение: Госдума изменила график работы ради избирателей в регионах
прочитано 632 раза

Тележурналист Андрей Караулов, комментируя отзыв некоторыми СМИ своих корреспондентов из Госдумы, обратил внимание на то, что инциденты, в которых журналистки обвиняют Слуцкого, произошли от года до семи лет назад.

ПО ТЕМЕ

"Би-Би-Си" остается в Думе

Уход журналистов из Думы назвали ошибкой

В Госдуме заявили о попытке давления на депутатов

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

"Никому и в голову не пришло, что это события давно минувших лет! Дальше, как я и думал, значительная часть журналистского сообщества по принципу "наших бьют" принялась муссировать эту тему едва ли не каждый час на всех радиостанциях и интернет-ресурсах", – написал Караулов на своей странице в Facebook (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.Ред.). По его словам, некоторые средства массовой информации попытались сделать из парламентария "главного антигероя дня".

В свою очередь, журналистка Анастасия Кашеварова уверена: раскручиванием ситуации вокруг Слуцкого СМИ пытаются разделить общество на два лагеря. "Выбирай с кем ты? С ними или с нами?" – пишет она в своем Facebook, добавляя, что друзья у нее есть как с одной, так и с другой стороны "баррикад". Но виноваты в происходящем, полагает Кашеварова, и первые, и вторые.

Журналистка недоумевает, почему от нынешнего созыва нижней палаты просят отвечать за то, что якобы сделал Слуцкий в ходе работы прошлых созывов депутатского корпуса. "Как разбирать это дело нынешней комиссии по этике? Почему вы не объявляли бойкот тогда?" – задается вопросами Кашеварова.

По ее словам, раскручиваемая история фактически превратилась "в травлю 450 человек". Благое дело, полагает Кашеварова, превратилось в желание "раздавить и уничтожить". Журналистка выразила надежду, что стороны конфликта смогут найти компромисс.

Уход некоторых СМИ из нижней палаты политолог Павел Данилин назвал "неприличным". А с точки зрения журналистики аналитик и вовсе считает подобный шаг непрофессиональным.

"Получается, в случае, если они запись (видимо, имеется в виду якобы существующая запись домогательств Слуцкого. – Прим.Ред.) эту прослушали и нашли ее жутко криминальной, принимая решение о том, что будут сотрудничать с Думой, они уже эту информацию знали, и при этом ничего совершенно своим читателям не рассказали", – недоумевает эксперт. Своими мыслями по поводу создавшейся ситуации он поделился с читателями на Facebook.

В случае же, подчеркнул Данилин, если никакой пленки прослушано не было, и СМИ прекратили сотрудничество с Госдумой без разбирательств, то получается, что они лишили важной информации своих читателей. Кстати, об этом же говорил ранее глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, комментируя решение одного из СМИ отозвать своих журналистов из нижней палаты. "Этим решением РБК не накажет Госдуму, а накажет, прежде всего, своих читателей", - заявил он.

Высказалась о проблеме и известный публицист Ирина Алкснис. Она отметила, что в российском обществе в целом создавшаяся ситуация не получила большого отклика и резонанса. Почему? Публицист уверена: в нашей стране социум прекрасно понимают, что отношение между мужчиной и женщиной – очень сложны и многогранны.

"Оно понимает, что их нельзя загнать в четко определенные рамки, а европейские телодвижения в сторону письменного согласия вызывают по эту сторону границы ржание и фейспалм", – написала Алкснис в Facebook.

Кроме того, отметила она, проявлять интерес к женщине - совершенно естественное проявление мужской природы. Представительница же слабого пола либо принимает ухаживания кавалера, либо отклоняет их, добавила публицист.

"Более того, вся эта история носит настолько открыто срежиссированный и заимствованный у Запада характер, что для российского общества это стало дополнительным фактором проигнорировать ее. Слишком уж западными политтехнологиями от всего этого несет", – заметила Алкснис.

Госдума же, по ее словам, правильно поняла общественное мнение и отразила его в решении комитета нижней палаты по депутатской этике.

В свою очередь, блогер urgor на своей странице в "Живом журнале" обратил внимание на то, что журналистки, обвинившие Слуцкого, не обратились в полицию ни по одному случаю якобы имевших место домогательств. "Скорее всего этим женщинам на тот момент было выгоднее промолчать", – написал он. Сейчас же, предполагает пользователь, им стало выгоднее говорить.

А блогер viking_nord подчеркнул, что BBC, журналистка которого обвиняла Слуцкого в домогательствах, не стало отзывать своих корреспондентов из Госдумы. Как заметил пользователь Livejournal, журналистика – это работа в интересах аудитории. "И вот интересно – BBC считает, что для ее аудитории работа в Госдуме важна, а для каких-то изданий, о которых я только сегодня узнал, нет", – отметил он.

Блогер напомнил, что СМИ никогда не бойкотировали нижнюю палату, даже если депутаты принимали законы, которые критиковала определенная часть общественности.

Зато заставило то, что кто-то кого-то назвал зайчуткой. Вы воображаете вообще, какой это абсурд?" – удивляется viking_nord.

Обсуждают разразившийся скандал и в другой популярной соцсети – "Твиттере". Так, пользователь Anatoliy Ermilin также недоумевает, почему журналистки не рассказали о якобы происходивших домогательствах сразу. "Ждали подходящего политмомента?" – вопрошает он.

 

 

Напомним, обвинения в адрес депутата от ЛДПР, главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах прозвучали от корреспондента британской телерадиокомпании ВВС Фариды Рустамовой, заместителя главного редактора телеканала RTVi Екатерины Котрикадзе и продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук. 

Сам парламентарий назвал поклепом обвинения в домогательствах. Слуцкий заявил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

В среду, 21 марта, в стенах нижней палаты состоялось заседание комиссии по депутатской этике. Собравшиеся парламентарии не нашли в действиях главы комитета по международным делам нарушений норм поведения. Некоторые средства массовой информации не согласились с вердиктом и объявили об отзыве своих корреспондентов из нижней палаты. На Охотном Ряду такие демарши назвали попыткой давления на законодателей. 

Автор: Иван Поляков23 марта 2018, 09:01

комментарии

Политика

Зачем Трамп лебезит перед Путиным
Опять баланда: Савченко поплатилась за угрозы Порошенко
Пескову стало противно от оскорблений Путина британским министром
Мэй обречена: Брюсселю плевать на антироссийскую кампанию Лондона

Шоу-бизнес

Тощий Билан оправдался после скандала с секс-фото
Завистник Малахов изощренно мстит Борисову
Потрясшего достоинством участника "Дома-2" запихнули в клинику для алкашей
Катя Лель рассказала об избиениях

Проишествия

Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки
Ноги женщины съели насекомые из-за халатного отношения родных
Выпрыгнувшая из окна в Дубае российская модель скрылась из-за травли

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

64-летнюю Успенскую выгнали из самолета за потасовку

Артистка пыталась пронести в салон свою собачку
Шоу-бизнес

Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской

Ушлая пианистка осталась без квартиры
Шоу-бизнес

После падения из окна Василий Степанов в невменяемом состоянии просит о помощи

Мать пытается изгнать из актера бесов
Шоу-бизнес

"Убийственная" грудь изменившейся Волочковой

Балерина снова заставила говорить о себе

Гороскоп

Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта

Фоторепортажи

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Спорт

Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой
WADA разнесло МОК за недопуск россиян на Олимпиаду
Украинская биатлонистка заявила о коллегах-лесбиянках

Регионы

Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
Главу Подмосковья погнали с криками "Позор!" из-за отравления детей
Озверевшие школьники до полусмерти избили мальчика в Покрове (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru