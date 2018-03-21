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Общество

В Госдуме заявили о попытке давления на депутатов

Фото: Global Look Press
Отзыв изданием РБК работающих в нижней палате журналистов является попыткой давления на членов комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики. Об этом заявил руководитель комиссии Отари Аршба. 

Продолжение: Союз журналистов Москвы осудил решение РБК
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В среду, 21 марта, в стенах нижней палаты состоялось заседание, в ходе которого нарушений норм поведения со стороны депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого выявлено не было. Ранее парламентария обвинили в домогательствах несколько журналисток.

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"Заявления РБК однозначно можно расценить как попытку давления на членов комиссии", – цитирует Аршбу ТАСС. Комиссия не может назначать виновных, подчеркнул законодатель. "Как бы кому ни хотелось", – добавил он. Парламентарий также отметил, что решения должны приниматься в рамках закона, что и было сделано на заседании.

Аршба обратил внимание, что на заседании комиссии впервые в ее истории приняли участие заявители. "И в результате обсуждения с участием представителей всех фракций коллегиально было принято единогласное решение", – сказал парламентарий.

По его словам, оказание давления на депутатов путем шантажа отзывом корреспондентом из нижней палаты является недопустимым. "Прежде чем совершать такое действие, необходимо хорошо подумать: эмоциональные решения влекут за собой ошибки и могут создать проблемы в будущем", – резюмировал законодатель.

На заседании комиссии были рассмотрены жалобы от двух заявительниц. Парламентарии отметили, что их претензии в адрес Слуцкого были выдвинуты спустя значительное время после якобы имевших место инцидентов (от года до трех лет). Кроме того, депутаты отметили, что жалобы были поданы практически одновременно, к тому же в период избирательной кампании.

Учитывая сумму фактов, члены комиссии пришли к выводу об избирательности, целенаправленности и заранее спланированном характере действий.

Также парламентарии отметили, что у нижней палаты нет "должного инструментария для проверки таких претензий, а также проведения предусмотренных законодательством экспертиз. "Комиссия неправомочна давать экспертные оценки аудиозаписям и иным якобы имевшим место фактам, указанным в обращениях заявительниц", – отмечается в решении.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал проанализировать сложившуюся ситуацию исключительно в рамках правового поля, исходя из презумпции невиновности. Председатель нижней палаты не исключил, что скандал вокруг Слуцкого может быть намеренной провокацией. 

Автор: Иван Поляков21 марта 2018, 22:50

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