Песков заступился за оскандалившегося Макаревича

Дмитрий Песков не желает обсуждать высказывания Андрея Макаревича. Пресс-секретарь президента России упрекнул журналистов в том, что они неверно процитировали слова лидера "Машины времени".

Кремль не желает участвовать в обсуждении высказываний музыканта, ответил Дмитрий Песков на просьбу журналистов о комментарии. "Вы неправильно процитировали. Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно. А в целом – это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении", – сказал пресс-секретарь президента.

Вопрос представителей СМИ касался появившейся накануне публикации в Facebook. Лидер группы "Машина времени", который сейчас находится в США, восхищался тем, насколько американцы "спокойнее, веселее и добрее" россиян.

По мнению музыканта, в России действует "какой-то 25-й кадр", который превращает жителей страны в "злобных дебилов". Пост вызвал волну гневных комментариев. Позже Макаревич заявил, что его неверно поняли. Однако не преминул заметить, что разразившийся скандал только подтверждает его мнение о россиянах, пишет Lenta.ru.

Как писали Dni.Ru, не оставила без внимания пост Макаревича и официальный представитель МИД России. Мария Захарова заявила, что музыкант не имеет права оскорблять граждан.

"Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%". Перестаньте нас оскорблять – права такого не имеете", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель МИДа, скорее всего, имела в виду Ксению Собчак, которая набрала на президентских выборах 1,68%. В 2010 году телеведущая заявила, что Россия в результате войн и политических чисток стала "страной генетического отребья".