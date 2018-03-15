Дональд Трамп разводится с женой после 13 лет брака

Сын президента США Дональд Трамп – младший разводится с женой Ванессой. Официально процесс пока не начат, но пара планирует скоро подать заявление.

Конфликт в семье сына американского лидера, бизнесмена и экс-модели назревал длительное время и достиг апогея. Дональд и Ванесса воспитывают пятерых детей.

"Они надеялись остаться вместе до конца срока (полномочий президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.), но решать проблемы становится все труднее", – цитирует источник, близкий к окружению старшего сына президента США "Газета.ru". По одной из версий, причиной разлада в семье могло стать активное увлечение Трампа-младшего путешествиями, в которые он предпочитает отправляться без близких.

Другие источники отмечают, что Дональд в последнее время сильно изменился. В доказательство его друзья приводят высказывания бизнесмена в Twitter. Например, он стал обращать внимание на посты с массовыми убийствами и призвал отца сохранять позицию в отношении прав на владение оружием и выступать против любых запретов на него.

Супруга Дональда Трампа – младшего волнуется за здоровье своих детей, после того как получила конверт с белым порошком. В феврале Ванесса была госпитализирована, когда открыла письмо, адресованное супругу, в котором находилось неизвестное вещество. Это была мера предосторожности. Позже стало известно, что посылка не представляла угрозы.

Бракоразводный процесс еще не начался. Дональд и Ванесса пытаются решить возникшие проблемы в частном порядке. Однако разные источники утверждают, что проблемы в их личной жизни отрицать невозможно.