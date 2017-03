Трамп ждет прибавления в семействе

В империи Трампа ожидается рождение нового наследника. Младший сын американского лидера от брака с Иваной Трамп 33-летний Эрик сообщил, что они с супругой Ларой ждут первенца.

До появления на свет малыша осталось полгода. Радостной новостью Эрик Трамп поделился в своем Twitter. "Очень рады сообщить, что мы ждем мальчика. Это был удивительный год. Мы благословлены!" - написал сын президента США.

Пользователи отреагировали на сообщение поздравлениями супругам. Некоторые из них посоветовали паре не останавливаться на одном ребенке.

.@LaraLeaTrump & I are excited to announce that we are adding a boy to #TeamTrump in September. It's been an amazing year. We are blessed! pic.twitter.com/ENrhdxdziA