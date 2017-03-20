Трамп ждет прибавления в семействе

Президент США Дональд Трамп станет дедом в девятый раз. Радостное событие случится в сентябре этого года.

В империи Трампа ожидается рождение нового наследника. Младший сын американского лидера от брака с Иваной Трамп 33-летний Эрик сообщил, что они с супругой Ларой ждут первенца.

До появления на свет малыша осталось полгода. Радостной новостью Эрик Трамп поделился в своем Twitter. "Очень рады сообщить, что мы ждем мальчика. Это был удивительный год. Мы благословлены!" - написал сын президента США.

Пользователи отреагировали на сообщение поздравлениями супругам. Некоторые из них посоветовали паре не останавливаться на одном ребенке.

.@LaraLeaTrump & I are excited to announce that we are adding a boy to #TeamTrump in September. It's been an amazing year. We are blessed! pic.twitter.com/ENrhdxdziA — Eric Trump (@EricTrump) 20 марта 2017 г.

Отметим, в настоящее время у Дональда Трампа есть восемь внуков. Старший сын главы государства Данальд Трамп-младший с женой Ванессой воспитывают дочек Кей Мэдисон и Хлою Софию, а также сыновей Дональда Джона, Тристана Милоса и Спенсера Фредерика.

У дочери президента США Иванки с супругом Джаредом трое детей. Это дочь Арабелла Роуз и сыновья Джозеф Фредерик и Теодор Джеймс.

Как писали Dni.ru, 5-летний внук Дональда Трампа Тристан сломал 19 марта ногу. Мальчика доставили в больницу Аспена (Колорадо). ЧП произошло, когда малыш катался на лыжах. На горнолыжный курорт Тристан поехал вместе со своими родителями, а также семьей дочери президента США – Иванки.