Канадцу прислали ногу с вагиной вместо кроссовок

Заказав, как обычно, кроссовки в интернет-магазине, студент канадского колледжа стал обладателем странной игрушки. Вместо спортивной обуви ему прислали женскую ногу с вагиной.

19-летний Логан Клейтон очень обрадовался посылке. Радость сошла на нет, когда он распечатал пакет. В нем была вагина, вмонтированная в человеческую ступню. На изделии – этикетка с с надписью USA и ценником в 200 долларов.

Поначалу парень боялся доставать из пакета посылку, поскольку думал, что нога там лежит человеческая. Но когда решился все-таки вытащить ее, понял, почему такая высокая цена: секс-игрушка выглядела действительно как настоящая.

Логан не собирается выбрасывать или возвращать обратно ошибочную посылку. Так как он является фанатом спортивной обуви, секс-игрушка теперь красуется на его полке вместе с коллекцией кроссовок.

Больше всего парня удивило то, что с него даже не потребовали дополнительной платы. Ему пришлось добавить лишь 2 доллара за доставку, пишет Life.ru.