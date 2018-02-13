Курды и исламисты воюют в Сирии под контролем США

В ночь с 7 на 8 февраля самолеты международной коалиции во главе с США и курды из "Сирийских демократических сил" (SDF) атаковали проправительственные силы ополченцев в районе города Дейр-эз-Зор на левом берегу Евфрата. По мнению военного эксперта Александра Перенджиева, курды из SDF и недобитые в Сирии исламисты действуют под контролем США против Дамаска.



Информацию о произошедшем неделю назад эпизоде без труда можно найти в Сети. Но по прошествии времени появляются новые подробности инцидента. Так, сирийское издание Euphrates Post опубликовало видеозапись, которая была сделана со стороны проамериканских курдских формирований.

На ней показан некто по имени Абу Халед. По всей видимости, мужчина является бойцом "Сирийских демократических сил", с позиции которых он ведет пулеметный огонь. Как следует из записи, стреляет Халед в сторону позиций сирийской армии. Стрельба сопровождается криками "Башар, я тебя раздавлю ботинком" и "Слава Аллаху!".

По словам доцента кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, военного эксперта Александра Перенджиева, показанный на видео Абу Халед вполне мог ранее состоять в "Исламском государстве" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещенная в России террористическая организация. – Прим.Ред.), а позже был пленен SDF.

Политолог отметил, что ИГ и "Сирийские демократические силы" являются структурами, которые сообщаются между собой. "ИГИЛ и SDF – это разные бренды одной и той же организации", – считает Перенджиев. По его словам, первая – террористическая группировка, со второй же можно вести переговоры.

Но в итоге все равно получается, что как первые, так и вторые находятся под плотным контролем со стороны Вашингтона и воюют против сирийской армии, помогая американцам реализовывать их стратегию против официального Дамаска, считает Перенджиев. Эксперт уверен: после разгрома исламистов и последующего вывода большей части российских сил из арабской республики, Соединенные Штаты сделали ставку на дальнейшее разжигание конфликта. По его мнению,

американцы делают все возможное, чтобы забрать у сирийской армии те территории, которые были завоеваны ею в ходе тяжелой и кровопролитной борьбы с ИГ.

Проанализировав ситуацию, Перенджиев сделал вывод, что подконтрольные США курдские силы не собираются защищаться, а наоборот – намерены перейти в контрнаступление. Подтверждением этому являются авиаудары американской коалиции по позициям правительственных сил, полагает эксперт.

Несмотря на прошлогодний разгром исламистов и прекращение существования их квазигосударства, остатки боевиков продолжают воевать, но уже в составе "Сирийских демократических сил", отметил Перенджиев.

По его словам, бывшие игиловцы и прочие наемники вполне неплохо чувствуют себя в составе курдских подразделений, чувствуя прикрытие и полную поддержку со сторону Вашингтона.

