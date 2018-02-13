В Москве запретивший выходить в туалет учитель потерял работу

Преподаватель московского лицея №1795 лишился работы в результате скандала. Учительницу уличили в том, что она запрещала детям выходить в туалет во время урока, передает сетевое издание m24.ru.

Посещать уборную посреди занятия разрешалось только тем, у кого была справка от врача. "Она взяла на себя полномочия, которыми не обладает", – цитирует директора лицея телеканал "360".