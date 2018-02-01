Путин объявил о новом месте работы

CAS оправдал россиян Скандальный развод Джигарханяна Суррогатная мать родила Маликову Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Четверг 1 февраля
Лента новостей
18:36
На ленте сортировки мусора в Москве нашли труп младенца
18:35
Почему звезды боятся рожать в России
18:14
Порошенко получил "Киевским тортом" в лицо
18:00
Под Москвой поймали банду горе-грабителей
17:35
Надо ли запрещать гастроли украинских артистов в России
17:17
Певица НАДИ поделилась секретами
17:03
Пышногрудая звезда "Дома-2" обматерила жеребца в постели
16:52
К чему снится убийство
16:41
"Аэрофлот" закупит новейшие лайнеры МС-21
16:39
Жительница Мытищ с бутылкой водки убила себя в колбасном отделе
16:24
Старость стала новым бьюти-трендом
16:20
Народ в экстазе от шелковистой кожи Бузовой
16:19
Судьба подло униженных спортсменов осталась под вопросом
16:19
Что влияет на поведение молодежи
16:04
Вид полуголой Новиковой вызвал вопросы
15:46
Как живет забытый певец Витас
15:18
Поезд метро въехал в голову москвичке из-за упавшей сумки
15:12
Доверенное лицо Грудинина застали в форме офицера СС
14:54
Житель Подмосковья в ссоре задушил жену
14:51
Звезда "Дома-2" рассказала о ночи с беременной Рапунцель
14:47
Дети в истерике воют от Самбурской
14:31
Польша вывела из себя нервного Порошенко
14:14
Две модели Lada оказались в числе европейских бестселлеров
14:01
"ЕР" вступилась за калининградцев
13:53
Похорошевшая вдова Державина прильнула к молодому
13:39
Собака прокусила ягодицу российскому футболисту
13:39
Муж Бородиной некрасиво обошелся с маленьким сыном
13:35
МОК взбесился из-за победы России
13:17
Новая Москва строит грандиозные транспортные планы
13:06
Рассекречены имена красоток – ведущих "Орла и решки"
13:02
Россияне сходят с ума от позорного для МОК решения суда
12:47
Названы лучшие гаджеты 2017 года
12:43
Врач отказался оперировать тяжелобольную звезду "Битвы экстрасенсов"
12:36
Любителей порно назвали самыми удобными жертвами
12:30
Бизнес-гороскоп на февраль
11:59
Любителей молока предупредили о страшной болезни
11:54
Пожар в "Ленфильме" тушили 10 часов
11:54
Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"
11:52
Кто ответит за "кремлевские списки"
11:32
Школьница принимала ванну со смартфоном и умерла
11:28
Справедливость есть: CAS оправдал пожизненно отстраненных россиян
10:56
Обвиненный в педофилии дирижер женился на своей жертве
10:52
Резцова хамски отреагировала на извинения Путина
10:50
Оголившаяся Борисова оправдалась за странное поведение
10:49
Самосвал застрял под мостом на Новорязанском шоссе (видео)
10:43
Россиян спасли от теракта в день выборов
10:30
Глумившийся над смертью русских военных певец приехал на заработки в Москву
10:23
Подсолнечное масло признано опасным для здоровья
10:10
Звезда ТНТ: Бузова совсем с катушек слетела
10:03
Подробности жуткой смерти пассажирки в столичном метро
09:42
США подталкивают Украину к окончательному разрыву с Россией
09:27
Пугачева ответила на обман Киркорова
09:22
NASA показало чарующие кадры кровавого суперлуния
09:19
В московском метро женщину толкнули под поезд
09:04
Грабитель открыл стрельбу в зеленоградском банке
09:04
Лукашенко после скандала поднял цены для России
08:59
Раскрылись неожиданные данные о Джигарханяне и его бывшей жене
08:39
Нелепость обвинений Украины в адрес России вышла на новый уровень
08:36
Под Москвой скоростная электричка насмерть сбила мальчика
08:22
Звезда Первого канала угодила в скандал с ФСБ
08:21
Выпавшего из окна Степанова настигло новое несчастье
08:00
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
22:00
Выдающийся физрук оказался в центре секс-скандала в Москве
21:37
Сафронов назвал виновника краха любви Джигарханяна
21:36
Кавалер избил и ограбил девушку на первом свидании
21:19
В Петербурге грабители устроили перестрелку с полицией
21:10
Джоли и жена Макрона напугали "мертвыми" лицами
20:56
Чубайс нашел способ загнать в долги всех россиян
20:49
Путин восхитил благородным поступком
20:45
Безумные регионы: наркоман убил друга из-за подозрения в заражении ВИЧ
20:05
К чему снятся пауки и паутина
19:58
Униженным МОК россиянам пообещали олимпийские премиальные
19:28
Россиянин спаивал подростков после знакомства в интернете
19:05
В США заявили о войне с Россией
19:01
В Перми молодая девушка умерла во время родов
18:57
Российский спортсмен попал под машину в Италии
18:54
Ляйсан Утяшева и Полина Богусевич занялись благотворительностью
18:33
Ольга Бузова упала в обморок
18:31
Джигарханян не может вылечиться
18:11
Европа душит экономику Украины
18:11
Госдума продлит амнистию капиталов
17:52
Создатель "Кота Леопольда" умер в Германии
17:44
В Москве пенсионерка жестоко избила врача
17:40
Близкие отвернулись от убитой предательством Кати Семеновой
17:23
Банкир дал отпор грабителям и получил пулю в лоб в центре Москвы
17:12
Где найти лучшие товары по привлекательным ценам
16:54
Кому стоит бояться голубого кровавого суперлуния
16:44
Видео со слоном-онанистом вызвало ажиотаж в Сети
16:40
Реновация приходит в Саратовскую область
16:37
Джигарханяна довела до приступа связь сына и бывшей жены
16:18
Меланья Трамп в костюме Клинтон шокировала мужа
16:14
Муж сравнил Ани Лорак со старой бабкой
16:04
В Москве из-за снега обрушилась крыша стоянки (видео)
15:50
У бизнес-центра в Москве произошла стрельба
15:45
Путин извинился перед униженными российскими атлетами
15:41
В Москве пройдет международный рыцарский турнир
15:39
Всеобщее неприятие мужеложства бесит бисексуала Панина
15:30
В жилом доме под Москвой произошел взрыв
15:26
Деньги привлекают секс
15:25
В Петербурге грузовик насмерть сбил ребенка на зебре
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовскую стравили с Джигарханяном перед камерами
Джигарханян окончательно освободился от ушлой жены
Кремль драят для возвращения 68-летней Пугачевой на сцену
Джигарханяна без сознания срочно увезли в больницу
Звезда ТНТ: Бузова совсем с катушек слетела
Бузова унизила Тарасова и Костенко из-за свадьбы
Общество

Путин объявил о новом месте работы

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент России пообещал в случае проигрыша на выборах 18 марта пойти работать комбайнером. Так Владимир Путин пошутил, находясь за рулем симулятора на предприятии "Ростсельмаш".
прочитано 554 раза

Глава государства находится в Ростове-на-Дону. На знаменитом предприятии, выпускающем комбайны и другую сельскохозяйственную технику, Путин проводит заседание Госсовета. Прибыв на "Ростсельмаш", глава государства попробовал себя в роли комбайнера и сел за симулятор. Проехав несколько сот метров по виртуальному полю с пшеницей и послушав рассказ сотрудника предприятия о процессе обучения профессии комбайнера, президент пошутил.

ПО ТЕМЕ

Тандем убрал кукурузу

"Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером", – сказал глава государства и кандидат на предстоящих президентских выборах.

Ранее до этого Путин осмотрел новый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону и дал старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС, сообщает ТАСС. На предприятие "Ростсельмаш" президент прилетел на вертолете, по дороге осмотрев спортивный кластер, ядром которого стал стадион "Ростов Арена", где летом этого года пройдут матчи чемпионата.

С высоты птичьего полета Путин увидел гребной канал, ледовый комплекс, конноспортивную школу, гандбольный комплекс и акваторию для водных видов спорта.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Сидеть за рулем комбайна Владимиру Путину не впервой. Осенью 2010 года, будучи тогда премьер-министром, он вместе с президентом Дмитрием Медведевым убирал кукурузу в Ставропольском крае. После поездки на комбайне, Путин пошутил. "Приятное ощущение. Девушек можно катать", – сказал премьер.

Автор: Александр Комаров1 февраля 2018, 18:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Путин надел тулуп и валенки на голое тело

567

комментарии

Политика

США подталкивают Украину к окончательному разрыву с Россией
Нелепость обвинений Украины в адрес России вышла на новый уровень
НАТО устроило антироссийскую провокацию в Черном море
Розовые мечты Собчак добрались до россиян

Шоу-бизнес

Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
Цымбалюк-Романовская заявилась в храм в развратном виде
Певица НАДИ поделилась секретами
Пышногрудая звезда "Дома-2" обматерила жеребца в постели

Проишествия

Подробности жуткой смерти пассажирки в столичном метро
Звезда Первого канала угодила в скандал с ФСБ
Выдающийся физрук оказался в центре секс-скандала в Москве
В Москве пенсионерка жестоко избила врача

Lifestyle

Покаяние Пчелы из "Бригады" вызвало скандал
Известный музыкант отверг грушевидные груди Монро
Леонид Гайдай: феномен успеха
"Уже украли?": Путин удивил Машкова домашним просмотром "Движения вверх"
Культура

Глумившийся над смертью русских военных певец приехал на заработки в Москву

Бандеровец Захар Май не брезгует гастролями по России
Спорт

Резцова хамски отреагировала на извинения Путина

Чемпионка винит в ситуации вокруг Игр руководство страны
Спорт

МОК взбесился из-за победы России

Олимпийские чиновники пригрозили иском спортивному арбитражу
Спорт

Судьба подло униженных спортсменов осталась под вопросом

Окончательное решение о приглашении все равно остается за МОК

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на февраль
Любовный гороскоп на февраль
Самые удачные страны для путешествий в 2018 году
Астрологический прогноз с 29 января по 4 февраля

Фоторепортажи

На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад
Красивая история любви Тарасова и Костенко
Роскошная жизнь "мисс бикини" из России
Эротические фото работниц кранового завода

Спорт

Судьба подло униженных спортсменов осталась под вопросом
МОК взбесился из-за победы России
Россияне сходят с ума от позорного для МОК решения суда
Справедливость есть: CAS оправдал пожизненно отстраненных россиян

Регионы

Школьница принимала ванну со смартфоном и умерла
Обвиненный в педофилии дирижер женился на своей жертве
Жуткие подробности смерти 37-летней красавицы в Подмосковье
В Петербурге приезжий до смерти забил отца
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru