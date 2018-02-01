Путин объявил о новом месте работы

Президент России пообещал в случае проигрыша на выборах 18 марта пойти работать комбайнером. Так Владимир Путин пошутил, находясь за рулем симулятора на предприятии "Ростсельмаш".

Глава государства находится в Ростове-на-Дону. На знаменитом предприятии, выпускающем комбайны и другую сельскохозяйственную технику, Путин проводит заседание Госсовета. Прибыв на "Ростсельмаш", глава государства попробовал себя в роли комбайнера и сел за симулятор. Проехав несколько сот метров по виртуальному полю с пшеницей и послушав рассказ сотрудника предприятия о процессе обучения профессии комбайнера, президент пошутил.

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"Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером", – сказал глава государства и кандидат на предстоящих президентских выборах.

Ранее до этого Путин осмотрел новый аэропорт Платов в Ростове-на-Дону и дал старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС, сообщает ТАСС. На предприятие "Ростсельмаш" президент прилетел на вертолете, по дороге осмотрев спортивный кластер, ядром которого стал стадион "Ростов Арена", где летом этого года пройдут матчи чемпионата.

С высоты птичьего полета Путин увидел гребной канал, ледовый комплекс, конноспортивную школу, гандбольный комплекс и акваторию для водных видов спорта.





Сидеть за рулем комбайна Владимиру Путину не впервой. Осенью 2010 года, будучи тогда премьер-министром, он вместе с президентом Дмитрием Медведевым убирал кукурузу в Ставропольском крае. После поездки на комбайне, Путин пошутил. "Приятное ощущение. Девушек можно катать", – сказал премьер.