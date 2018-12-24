Пассажиров автобуса шокировали неожиданным стриптизом (видео)
По словам очевидцев, девушка спокойно сидела в автобусе - как вдруг вскочила, разделась догола и стала танцевать, используя поручни. Затем танцовщица попросила зрителей заплатить ей за выступление.
Вместо благодарности пассажиры доложили об инциденте водителю. Артистке пришлось срочно одеваться и ретироваться. Все представление запечатлели камеры наблюдения, однако звезду спектакля пока никто не опознал.
Выложенное в Сеть видео стало вирусным. Мнения комментаторов разделились. Часть из них возмущается таким поведением девушки – указывая, что в транспорте могли быть дети. Другие выражают восхищение и сожалеют, что на тех автобусных маршрутах, которыми они пользуются, пассажирам не предоставляют таких "бонусов", передает The Sun.
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