Пассажиров автобуса шокировали неожиданным стриптизом (видео)

Пассажиров автобуса в пригороде австралийского Сиднея порадовали неожиданным представлением. Женщина поднялась со своего места и исполнила танец на шесте. В качестве пилона использовался поручень транспортного средства.

По словам очевидцев, девушка спокойно сидела в автобусе - как вдруг вскочила, разделась догола и стала танцевать, используя поручни. Затем танцовщица попросила зрителей заплатить ей за выступление.

Вместо благодарности пассажиры доложили об инциденте водителю. Артистке пришлось срочно одеваться и ретироваться. Все представление запечатлели камеры наблюдения, однако звезду спектакля пока никто не опознал.

Выложенное в Сеть видео стало вирусным. Мнения комментаторов разделились. Часть из них возмущается таким поведением девушки – указывая, что в транспорте могли быть дети. Другие выражают восхищение и сожалеют, что на тех автобусных маршрутах, которыми они пользуются, пассажирам не предоставляют таких "бонусов", передает The Sun.