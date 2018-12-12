Госдума повышает штрафы за задержку авиарейсов

За просрочку доставки пассажира и багажа или груза в пункт назначения перевозчику придется заплатить штраф в четыре раза больше. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Теперь каждый час задержки обойдется авиакомпании в 100 рублей вместо 25 ранее.



В пояснительной записке к нормативно-правовому акту говорится, что в соответствии с действующим законом перевозчик уплачивает штраф в размере 25% от минимального размере оплаты труда за каждый час просрочки. По мнению законодателей, такой размер санкций недостаточен.

"С учетом повышения общего уровня цен в экономике возникает необходимость внесения изменений в вышеуказанную норму Воздушного кодекса, которая не изменялась с 2000 года", – сказано в документе.

В связи с этим законодатели предлагают повысить ответственность перевозчика за задержки в четыре раза – до ста рублей за каждый час просрочки. При этом оговаривается, что размер санкции не может превышать 50% стоимости перевозки.





Напомним, в прошлом году Госдума приняла закон о черных списках пассажиров-хулиганов. Гражданина включат в данный перечень после вступления в законную силу постановления об административном наказании за хулиганство на борту воздушного суда.

Внести дебошира в черный список авиакомпания сможет в течение 30 суток с момента соответствующего решения суда. Пассажир может обжаловать эту меру.