Госдума повышает штрафы за задержку авиарейсов

Провокация Украины у Крымского моста Форум Новости "Дома-2" Гороскоп Новый год 2019

Самое читаемое

НАТО вводит корабли в Азовское море
Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Украинцы "остановили" строительство Крымского моста
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
партнеры
Среда 12 декабря
Лента новостей
17:55
Как негативное мышление влияет на судьбу
17:44
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
17:30
Спор "хромых уток": Меркель выдвинула ультиматум Мэй
17:28
В Уфе Mercedes сбил семилетнего ребенка на пешеходном переходе
17:14
Влетевший в дерево водитель сломал себе челюсть
17:05
В убийстве москвича в Калининграде заподозрили владельца местного кафе
16:52
Под Петербургом осудили задержавшего педофила мужчину
16:39
Обновившая имидж Лолита рассказала о смене пола
16:19
Над Терезой Мэй нависла страшная угроза
16:15
Звезда "Дома-2" бросила ребенка
16:07
У Тюльпановой нашли психическое расстройство
16:04
Место для дискуссий: как изменилась Госдума за 25 лет
15:41
Меркель хотят выкинуть на улицу раньше срока
15:29
Стало известно о беременности обманутой и избитой жены Глушакова
15:24
Россиян довели до слез трогательным видео с Табаковым
15:24
"Содержанки": Эрнст в возбуждении от эротических фантазий Богомолова
15:21
"ЕР" дала наказ депутатам не повышать зарплату чиновникам
15:20
На Глюк'oZу набросились из-за новогоднего праздника
15:08
Объявили о начале третьей мировой войны
14:53
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
14:46
"Опухоль измучила": Корчевников рассказал о страшной болезни
14:45
Зловещее предсказание провидицы Ванги поразило Шепелева
14:44
Володин: Обманутых дольщиков больше не будет
14:27
50-летняя Кабо шокировала Кудрявцеву заявлением о случайной беременности
14:07
Рудковская показала зверское убийство
13:54
"Я рожу тебе!": задыхающаяся звезда "Дома-2" огорошила заявлением
13:39
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
13:32
"Я папа с 14 лет": Дима Билан рассказал об отцовстве
13:31
Загитову спустили с небес на землю после дикого казуса
13:23
Школу в Башкирии эвакуировали из-за ЧП с перцовым баллончиком
13:11
Участницы группы Serebro пошли по стопам Кокорина и Мамаева
12:36
Итоги Foodshow 2018: события, новинки и звезды фестиваля
12:19
Виктория Лопырева перестала скрывать беременность
12:18
С Терезой Мэй случился конфуз во время встречи с Ангелой Меркель (видео)
12:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 декабря 2018 года
12:11
Зрители разоблачили подлую подмену на телеканале "Россия"
11:56
Лещенко появился на публике в сопровождении двух врачей
11:56
Володин назвал главные задачи Госдумы
11:55
Лучшие новогодние представления для детей и взрослых
11:43
"Нет хуже бабы": Собчак получила удар после увольнения
11:28
Взлет тарифов ЖКХ перепугал россиян
11:21
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
11:02
Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
11:01
На юге Москвы сгорела квартира
10:51
Разведка Порошенко заговорила о похищении дочери Путина
10:42
Известная модель шокировала "голым" нарядом на красной дорожке
10:30
Не охранник: Волочкова рассекретила обнимавшего ее мужчину
10:30
Бритни Спирс исполнила рождественский сингл в образе оленя
10:04
Володин поздравил россиян с Днем Конституции
09:55
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
09:48
Странному поведению Маркл на публике нашли объяснение
09:38
"Сюрприз удался!": Пугачева предстала в прозрачной одежде
08:47
Нахамивший Путину Лукашенко спутался с Меркель
08:38
После развода со Степаненко Петросяна лишили самого дорогого
08:29
Порошенко объявил Путину о войне
08:23
В России отразили безумную атаку террористов на Крымский мост
06:00
На ушедшей в забвение Валерии поставили крест
00:06
Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
22:55
Позарившуюся на место Пугачевой Бузову погнали с телеэфира
21:49
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
21:45
Рудковская подарит Плющенко дочь
21:29
Путин вспомнил слова Солженицына о Боге (видео)
21:20
КамАЗ на буксире протаранил легковушку
21:10
Угрожающего убить жену Глушакова оправдали
21:09
Мэра карельского города сбила машина (видео)
21:04
Таисия Повалий потерялась в Москве
20:49
Турчак потребовал от властей Екатеринбурга быть скромнее
20:48
Известная модель разбилась в ДТП под Москвой
20:28
Дакота довела до слез историей про отца-алкоголика
20:22
Правозащитницу Алексееву похоронят в Вашингтоне
20:16
Двое россиян рассмотрят из космоса дыры в "Союзе"
20:07
Безумец застрелил четырех человек в соборе
20:04
В Египте запретили продавать желтые жилеты
19:59
Экипаж пассажирского самолета пострадал при посадке в Сургуте
19:44
"Феерично": ставший жертвой мерзкого шантажа Дробыш обласкал полицейских
19:43
Шепелев спутался с избившей пенсионерку телеведущей
19:42
Порезавшую младенца мать отправили в колонию
19:35
Житель Ижевска напал с ножом на проститутку
19:00
Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
18:49
Под Волгоградом задержали рецидивиста-овцекрада
18:42
Жительница Башкирии убила свекровь из-за сплетен
18:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 декабря 2018 года
18:21
Пенсионерка из Москвы раскрыла коварный заговор пришельцев
18:05
Одухотворенная Шукшина стала жертвой преступников
17:50
Сделано заявление об отключении России от SWIFT
17:44
Испуганная агрессивными незнакомцами Водянова сбежала из страны
17:42
Сенаторы проконтролируют переход регионов на цифровое ТВ
17:41
Коллега оправдала обозвавшую зрителей быдлом звезду "Универа"
17:14
В Петербурге нашли бездомного со съеденным лицом
16:52
Муж посмеялся над травлей королевы красоты из-за Евромайдана
16:52
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
16:50
Ревнивая Федосеева-Шукшина проломила голову Алибасову
16:48
Украинские танки вошли в города Донбасса
16:45
Володин назвал причину провокации в Керченском проливе
16:38
Водитель грузовика сбил омичку у перехода
16:22
Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона
16:18
"Одумайся!" – Упрямому Кержакову пригрозили уголовным делом
16:09
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
16:00
Так дешевле: отказавшийся платить алименты Глушаков пригрозил убить жену
15:44
Бритни Спирс шокировала нелепым видом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Посторонний мужик вынудил сладострастную Цымбалюк-Романовскую раcкрыть рот
"Задолбала!": что говорит Алибасов за спиной у Федосеевой-Шукшиной
Просевший Крымский мост решено снести
Сделано заявление об отключении России от SWIFT
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
Позарившуюся на место Пугачевой Бузову погнали с телеэфира
Общество

Госдума повышает штрафы за задержку авиарейсов

Фото: www.globallookpress.com
За просрочку доставки пассажира и багажа или груза в пункт назначения перевозчику придется заплатить штраф в четыре раза больше. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Теперь каждый час задержки обойдется авиакомпании в 100 рублей вместо 25 ранее.  
прочитано 272 раза

В пояснительной записке к нормативно-правовому акту говорится, что в соответствии с действующим законом перевозчик уплачивает штраф в размере 25% от минимального размере оплаты труда за каждый час просрочки. По мнению законодателей, такой размер санкций недостаточен.   

ПО ТЕМЕ

Авиадебоширам "подрезают крылья"

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

"С учетом повышения общего уровня цен в экономике возникает необходимость внесения изменений в вышеуказанную норму Воздушного кодекса, которая не изменялась с 2000 года", – сказано в документе. 

В связи с этим законодатели предлагают повысить ответственность перевозчика за задержки в четыре раза – до ста рублей за каждый час просрочки. При этом оговаривается, что размер санкции не может превышать 50% стоимости перевозки. 

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, в прошлом году Госдума приняла закон о черных списках пассажиров-хулиганов. Гражданина включат в данный перечень после вступления в законную силу постановления об административном наказании за хулиганство на борту воздушного суда.  

Внести дебошира в черный список авиакомпания сможет в течение 30 суток с момента соответствующего решения суда. Пассажир может обжаловать эту меру.

Автор: Иван Поляков12 декабря 2018, 17:11

комментарии

Политика

Кремль дал жесткий ответ на заявление о страдающих россиянах
Порошенко выстрелил себе в ногу во время атаки на Россию
Перепуганный Макрон пошел на крайние меры
Трамп всерьез задумался об уходе

Шоу-бизнес

Наследница знаменитой династии очаровала Корчевникова
Обновившая имидж Лолита рассказала о смене пола
Заговоривший о беременности Шаляпин отвез Цымбалюк-Романовскую к врачу
Звезда "Дома-2" бросила ребенка

Проишествия

Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Известная ведущая прервала эфир и покончила с собой
В московской школе подросток угрожает убить себя
Известной модели изуродовали лицо

Lifestyle

"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Шоу-бизнес

"Сюрприз удался!": Пугачева предстала в прозрачной одежде

Примадонна поздравила светскую львицу
Шоу-бизнес

"Опухоль измучила": Корчевников рассказал о страшной болезни

Телеведущий обратился за помощью к подписчикам в Instagram
Шоу-бизнес

Обновившая имидж Лолита рассказала о смене пола

Подписчики восхитились преображением артистки
Шоу-бизнес

У Тюльпановой нашли психическое расстройство

Кержаков обнародовал видео последней встречи жены с сыном

Гороскоп

Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
Раскрыта чудовищная тайна многострадального брака Пугачевой и Галкина
Астрологический прогноз с 10 по 16 декабря
Совет на выходные

Фоторепортажи

Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
Молодая любовница Маликова показала шикарные формы
Киркорова в мигающей шляпе приняли за новогоднюю елку
Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель

Спорт

"Одумайся!" – Упрямому Кержакову пригрозили уголовным делом
Фигуристка Медведева заткнула за пояс Бузову
Шарапова нашла оправдание своему переезду в США
"Откуда это": Ягудин сделал заявление после гадких слухов о размолвке

Регионы

Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
В России сделано официальное заявление о переносе столицы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru