Выдававшему себя за инопланетянина дальнобойщику грозит 380 лет тюрьмы

В Техасе арестован 73-летний бывший дальнобойщик Арнольд Уайт. Известно, что мужчину подозревали в четырех преступлениях, которые произошли в штате в 90-е. Выяснилось, что на протяжении 40 лет подозреваемый занимался похищениями в Техасе, Калифорнии, Неваде и Нью-Мексико, передает "Царьград". Жертвами дальнобойщика-извращенца стали 79 человек.

Он обставлял свои преступления в духе похищения инопланетян. Мужчина специально выбирал доверчивых людей – некоторыми его жертвами стали охотники за НЛО, использовал смесь галлюциногенных препаратов и помещал несчастных в свой грузовик, который обставил как "инопланетную лабораторию". Сам же надевал костюм пришельца и приступал к "манипуляциям".

Все действия, которые мужчина проводил над своими жертвами, имели сексуальный подтекст. Он даже сам создал несколько секс-игрушек, которые выглядели как "инопланетные" инструменты.

По итогам расследования лжеинопланетянину предъявлено 347 уголовных обвинений, ему грозит более 380 лет тюрьмы. В освобождении под залог ему отказали.