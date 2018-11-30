Самой стильной россиянкой признали Бузову

Известный историк моды Александр Васильев назвал икону стиля России. По его мнению, это звание сегодня носит певица Ольга Бузова.

Он рассказал, что ведущая реалити-шоу "Дом-2" сегодня является одной из самых ярких представительниц российского шоу-бизнеса. Во многом это связано с тем, что Бузова очень активна в социальных сетях. В то же время Васильев отмечает, что в ее образе нет ничего выдающегося, она представляет собой "усредненный стандарт", "образец обыденности".

"Самая успешная в мире шоу-бизнеса – Ольга Бузова, у которой 13 миллионов подписчиков. Народу она нравится. Я не хочу наживать врагов и критиковать ее гардероб. Но именно Бузова сегодня является отражением вкуса нашего народа и иконой стиля для него. Она близка и понятна. Не семи пядей во лбу, но и не дура. В меру вульгарная, но все-таки держится в рамках, – пояснил историк моды". – пояснил Александр.

Историк моды считает, что ее пример вдохновляет остальных девушек, которые мечтают быстро прославиться. Их также привлекает то, что Ольга "смогла монетизировать свою популярность в Инстаграме". Кроме того, певицу бросил муж. "В нашей стране любят брошенных женщин и жалеют их", – заявил Васильев в интервью "Комсомольской правде".

Что касается иконы стиля среди мужчин, то телеведущий назвал актера Дмитрия Нагиева и музыканта Сергея Шнурова. Участие в клипе группировки Ленинград "Ты просто космос, Стас" принесло большую полярность самому искусствоведу. "Это принесло мне много подписчиков в Инстаграме", – признался он.

Недавно мать Ольги Бузовой Ирина дала откровенное интервью. Женщина прокомментировала недавно прошедший сольный концерт скандально известной наследницы, отметив ее нервозное состояние. "Дочь рассказывала мне, как во время концерта был момент, когда у нее отказали ноги. Настолько она выкладывается и столько отдает своей энергии", – сообщила мать поющей ведущей.