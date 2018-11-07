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Общество

В Думе широко обсудят проблемы профессионального образования

Фото: www.globallookpress.com
Депутаты совместно с деловым сообществом обсудят совершенствование системы профессионального образования на очередных парламентских слушаниях. Об этом по итогам правительственного часа с участием министра просвещения Ольги Васильевой заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.  

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По словам председателя нижней палаты, парламентские слушания на эту тему состоятся в понедельник, 12 ноября. "Мы пригласили большой круг экспертов – не только педагогов, представителей вузов, Российской академии наук, но и делового, и предпринимательского сообществ", - рассказал он.  

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Володин подчеркнул, что при разработке новых стандартов профессиональной подготовки важно слышать мнение бизнеса, который дает рабочие места и хорошо понимает требования рынка. "Именно исходя из этих потребностей и должна совершенствоваться система профессиональной подготовки", – сказал спикер Госдумы.  

Он указал на важность осознания того, что в связи с цифровизацией рынок труда стремительно меняется. Председатель нижней палаты пояснил, что все больше процессов роботизируются, а некоторые из профессий уходят в прошлое. Образование, уверен Володин, должно соответствовать вызовам времени. 

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Законодатель напомнил, что в своем послании Федеральному собранию в марте этого года президент Владимир Путин поставил задачу модернизировать систему профессионального образования, а также организовать центры опережающей переподготовки и повышения квалификации для уже работающих граждан.  

"Все эти вопросы мы намерены обсудить в ходе парламентских слушаний", – заключил Володин. 

Напомним, проводить большие парламентские слушания по обсуждению наиболее важных и актуальных проблем стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмого созыва. Зачастую в них принимают участие не только депутаты, но и члены правительства, а также все заинтересованные лица, в том числе простые граждане.

Автор: Иван Поляков7 ноября 2018, 14:31

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