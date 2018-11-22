Россию спасли от серии нападений на школы

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении "целого ряда" нападений на российские школы, которые могли произойти после массового убийства учеников и преподавателей колледжа в Керчи, передает портал "Реальное время". "К сожалению, должен констатировать, что этот случай в Керчи, он действительно дал всплеск", – рассказал представитель спецслужбы Сергей Егоров. Сколько именно случаев нападения удалось предотвратить ФСБ за октябрь он не уточнил.
Андрей Разин сделал громкое заявление после похорон артиста
Она рассказала об идеологии бодипозитива
Супермодель обнародовала фото с задранными ногами
Актер боролся из последних сил