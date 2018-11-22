Москвичей перепугали гололедицей и сильным ветром

Синоптики огласили прогноз погоды в Москве на 22 ноября 2018 года. По словам экспертов, небо будет затянуто облаками, и лишь временами ожидаются кратковременные прояснения, передает сетевое издание m24.ru.
В некоторых районах города вновь пройдет слабый снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1. В свою очередь это создаст условия для образования гололедицы на дорогах. Ветер будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду, пишет сайт "Комсомольская правда".
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