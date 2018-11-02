94-летняя пенсионерка выжила после 74 осиных укусов

Жительница американского штата Орегон выжила после нескольких десятков укусов ос. Насекомые напали на пенсионерку, когда она задела их улей.
Сообщается, что встревоженные осы моментально набросились на женщину. Ее сын услышал крики и прибежал на помощь. Мужчина смог справиться с разгневанным роем с помощью спрея от насекомых. Однако к этому времени женщина уже получила целых 74 укуса, передает сайт "Комсомольская правда".
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