Украинцев отучают от употребления мочи
По словам политика, в моче содержится много опасных бактерий, которые могут навредить организму. Поэтому с уринотерапией украинцам надо заканчивать. "Пить, втирать, делать маски или капли из мочи не стоит вообще", – заявила Супрун.
Глава ведомства обратила внимание на то, что сам по себе процесс мочеиспускания не требует возвращения продуктов обратно.
Ульяну Супрун назначили в министерство в августе 2016 года. Она имеет двойное гражданство – украинское и американское. За медицинскую реформу, которую она стала проводить на Украине, народ уже прозвал ее Доктор Смерть.
Ранее Супрун предлагала лечить рак смехом. По ее словам, смех останавливает выработку гормона кортизола и выступает катализатором для выработки дофамина и других нейромедиаторов.
Супрун описала, как танцы влияют на здоровье людейhttps://t.co/1gmXRxkKTL#Супрун #танцы pic.twitter.com/bOOIjo7gvA— focus.ua (@focusua) 30 сентября 2018 г.
До этого министр рассказывала, что прослушивание музыки помогает в лечении депрессии, тревожности, стресса, а также эффективно в борьбе со старческим маразмом. "Песня может поднять настроение, вызвать приятные воспоминания или просто успокоить", – сказала Супрун и предложила лечить слабоумие музыкой.
При этом в аптеках на Украине продолжают дорожать лекарства, а в больницах не хватает коек для размещения пациентов. Медицинская реформа приведет к постепенному вымиранию населения, пророчат эксперты.
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