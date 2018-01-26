Украинец устроил переполох на Первом канале

Имеющий гражданство Украины и России политолог Сергей Запорожский эмоционально отреагировал на слова ведущего одного из политических шоу на Первом канале. Он пообещал порвать российский паспорт, но при этом поставил условие.



Очередной эфир передачи "Время покажет" был посвящен переписыванию истории на Украине. Запорожский вступил в спор с присутствовавшим в зале советником главы Донецкой республики Александром Казаковым.

После оживленной дискуссии на повышенных тонах ведущий передачи Артем Шейнин напомнил политологу, что тот имеет второе гражданство. При этом Шейнин отметил, что нигде не видел, чтобы политолог порвал российский паспорт, учитывая его антироссийские заявления.

Запорожский не растерялся и заявил, что готов пойти на такой шаг, но не за бесплатно. Главное, чтобы нашелся спонсор из России, который заплатит ему за это 15 тысяч долларов. По его словам, он порвет любые паспорта, кроме документа Незалежной.

В дискуссию вступил радиоведущий Михаил Шахназаров. Он предложил политологу 100 тысяч долларов за участие в съемках фильма для взрослых. Тот призадумался, слегка улыбнулся, но все же отказался.





Политологи из Незалежной, продвигающие позицию официального Киева, довольно часто становятся гостями российских политических ток-шоу. По понятным причинам, их точка зрения не разделяется абсолютным большинством присутствующих в студии гостей и зрителей.

Так, в эфире очередного выпуска программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" глава ЛДПР Владимир Жириновский набросился на украинского политолога Вадима Трюхана. Эксперт заявил, что политик "устраивает цирк", а также потребовал, чтобы он "прекратил угрожать украинцам".

Председатель партии либерал-демократов такую риторику в свою адрес не оценил. В итоге Трюхану пришлось спешно ретироваться из студии.

