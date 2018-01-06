Принцев наказали за требование денег на воду и свет
Национальная гвардия Саудовской Аравии взяла под стражу 11 принцев после того, как те отказались уходить из королевского дворца. Аристократы решили выразить протест против жестких мер властей страны по отношению к членам августейших семей.
Принцы требовали от властей возобновить выплаты счетов, поступающих членам королевской семьи, за воду и электричество, передает "Интерфакс". Кроме того, они были намерены получить компенсацию за смертный приговор, вынесенный одному из их родственников. Имена арестованных не разглашаются.
Известно, что их доставили в тюрьму Аль-Хаир к югу от Эр-Рияда. В ней, в частности, содержатся члены незаконных вооруженных формирований, а также боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".
Примечательно, что столько же принцев – 11 человек – были задержаны в Саудовской Аравии в ноябре 2017 года. С ними под стражу отправились также 38 бывших и действующих высокопоставленных чиновников. Им были предъявлены обвинения в коррупции, отмывании денег и приписках.
Задержанным было предложено заплатить в казну государства по 100 миллиардов долларов для урегулирования претензий. Сообщается, что большинство из них согласились с такой мерой.
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