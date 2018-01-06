Принцев наказали за требование денег на воду и свет

Власти Саудовской Аравии арестовали 11 принцев, которые прибыли в королевский дворец с требованиями денег на оплату воды и электричества, а также компенсации за смертную казнью одного из их родственников. Аристократов бросили в тюрьму, где содержатся террористы.

Национальная гвардия Саудовской Аравии взяла под стражу 11 принцев после того, как те отказались уходить из королевского дворца. Аристократы решили выразить протест против жестких мер властей страны по отношению к членам августейших семей.

Принцы требовали от властей возобновить выплаты счетов, поступающих членам королевской семьи, за воду и электричество, передает "Интерфакс". Кроме того, они были намерены получить компенсацию за смертный приговор, вынесенный одному из их родственников. Имена арестованных не разглашаются.

Известно, что их доставили в тюрьму Аль-Хаир к югу от Эр-Рияда. В ней, в частности, содержатся члены незаконных вооруженных формирований, а также боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

Примечательно, что столько же принцев – 11 человек – были задержаны в Саудовской Аравии в ноябре 2017 года. С ними под стражу отправились также 38 бывших и действующих высокопоставленных чиновников. Им были предъявлены обвинения в коррупции, отмывании денег и приписках.

Задержанным было предложено заплатить в казну государства по 100 миллиардов долларов для урегулирования претензий. Сообщается, что большинство из них согласились с такой мерой.