Почему дети стали убивать

"Привет, ребята. Меня зовут Артем Исхаков, и я хочу рассказать историю о том, что произошло сегодня ночью. Я убил соседку"... Так начинается леденящая кровь интернет-исповедь 19-летнего парня, который совершил жестокое убийство своей подруги Тани Страховой.



Девушка вела дневник в соцсетях, где, выдавая себя за роковую соблазнительницу, описывала личные страдания от неудовлетворенности жизнью и депрессии. Для всех близких Тани и Артема стала шоком не только сама трагедия, но и психологические проблемы молодых людей. Только после их смерти выяснилось, что никто из друзей и родных не знал об угнетенном эмоциональном состоянии Тани в последнее время, о психических проблемах и зависимостях Артема. Общество тут же раскололось на две части – те, кто защищает Артема и сочувствует ему, и те, кто осуждает его, отрицая наличие у парня отклонений в психике.

Однако у экспертов свой взгляд на ситуацию. По мнению клинического психолога Люции Сулеймановой, действия молодого человека говорят о психической аномалии. "Если сильнейшая система возбуждения психопата осложняется патологией сексуальных влечений, плюс имеет место воздействие алкоголя и наркотиков, последствия такого состояния предугадать сложно, – говорит психолог. – У нас есть такой термин – устойчивость возбудимого поведения, когда человек долго держит цель и выжидает. На эту мысль наводит тот факт, что Артем обстоятельно, подробно описывает все, что совершил. Сюда же добавляются патологическая ревность и желание доминировать, а также яркие жестокие фантазии. Парень фантазировал на эту тему достаточно долго, скорее всего, не думая, что в итоге совершит преступление. Аффект у таких людей нарастает постепенно. Насколько можно понять из его записи, он принимал психотропные препараты и наблюдался у психолога и психиатра, но, как опять же следует из его записи, делал это нерегулярно, поэтому терапия давала лишь временное облегчение. Можно предположить, что к трагедии привела тяжелая патология характера".

Слова коллеги подтверждает врач-психиатр Айна Громова. "Лица с врожденной психической аномалией были, есть и будут всегда. У психопатов такого типа происходят изменения и врожденные нарушения эмоционально-волевой сферы, при этом у них сохранный интеллект, – рассказывает эксперт. – Они неглупы и имеют рациональное мышление. Мыслят они достаточно трезво и адекватно, но с людьми у них сложные отношения. Им трудно отдавать тепло, любовь, вкладываться в дружбу и чем-то жертвовать. Им легче понять цифры, системные алгоритмы, сосредоточиться на социальных сетях, чем в реальной жизни выстроить дружеские и личные отношения. Виртуальное общение они предпочитают реальному. Психопаты лишены высших человеческих качеств. Нормальный с точки зрения психиатрии человек никогда не совершит намеренное жестокое убийство. Только глубоко патологическая личность способна на это".

Подобные поступки в последнее время в России все чаще совершают дети. Страну захлестнула волна подростковой жестокости. С разницей в несколько дней произошли четыре громкие истории с участием школьников.

В Перми два подростка 16 и 17 лет учинили поножовщину в школе. Пострадали ученики младших классов и их учительница, после чего юноши стали наносить ножевые удары друг другу. К счастью, обошлось без погибших. Что побудило нападавших пойти на такой шаг, неясно. Четырьмя днями позже в Бурятии девятиклассник, вооруженный топором и "коктейлем Молотова", ворвался в класс, где шел урок, и ранил семь человек, включая педагога.

Спустя три дня в Ульяновске два парня 18 и 20 лет устроили стрельбу из пневматического пистолета по детской площадке, где играли ученики. Мотив преступления выясняется. В Самаре девятиклассник пришел в колледж с пневматической винтовкой и дымовыми шашками, угрожая школьникам и преподавателю. Подросток был задержан и объяснил свой поступок так: "Я не хотел никого убивать, я хотел всех испугать и привлечь к себе внимание родителей, которых интересуют только мои оценки".

Специалисты утверждают, что в этом – корень зла. Как ребенку стать заметным? Как выделиться? Как достучаться до тех, чьего внимания критически не хватает? По словам Люции Сулеймановой, провоцировать такое поведение могут плохие отношения с внешним миром: "Детям он представляется опасным, поэтому они применяют любые виды оружия для защиты от него. Очень часто в таких случаях винят родителей – говорят, что они не дали ребенку чувство защищенности. На самом деле на сегодняшний день у родителей нет возможности контроля над подростками. У родителей не хватает на это времени, и проблема эта существует не только в нашей стране, но и во всем мире. К тому же детям доступна масса негативных примеров из интернета и телевизора, как быстро стать максимально "крутым" и "прославиться". В их возрасте это важно, поэтому страшными поступками руководят, прежде всего, отсутствие теплой связи с родителями и желание самоутвердиться в этом мире за счет противоправных действий".

В погоне за материальными благами и успехом мы забываем не только о себе, но и о тех, кто рядом. В первую очередь от невнимания страдают дети.



Прогнозы психологов заставляют задуматься. Айна Громова отмечает, что подобные случаи активно муссируются в СМИ, о них много говорят в интернете и пишут в соцсетях. "Дети, подростки и молодые люди, имеющие психические отклонения, видя примеры людей, которые выплеснули свою агрессию, следуют по их стопам. Можно ожидать, что таких ситуаций будет все больше и больше", – считает она.

По словам Люции Сулеймановой, это системная проблема современного общества. "Не будем отрицать, что последнее десятилетие население нашей страны живет в состоянии высокого напряжения. Поведение подростков, конечно, не исключение. Идет такая тенденция – уровень агрессии и внутренней нестабильности у подростков очень высокий, поэтому они начинают его проявлять достаточно опасными методами", – поясняет психолог.

В погоне за материальными благами и успехом мы забываем не только о себе, но и о тех, кто рядом. В первую очередь от невнимания страдают дети. Мать, едва оправившись от родов, стремится на работу. Отец вынужден большую часть времени заботиться о семейном достатке. Человек в начале своего пути предоставлен сам себе, оставаясь один на один с миром. Такова сегодняшняя реальность, таков жизненный уклад многих. Мы в системе. Система против личности. Если взрослый человек, сформировавшийся, зрелый страдает от эмоционального напряжения и психофизических перегрузок, не в состоянии справиться с ними самостоятельно, что говорить о тех, чье мировосприятие крайне шатко и внутренний мир очень раним?

Кто-то совершает хорошие поступки, спасая людей из горящего дома или тонущих животных из зимней реки, а кто-то берет в руки топор, нож и подробно описывает в интернете жестокий акт лишения жизни человека. И на исповедь убийцы, которая оказалась в открытом доступе, несколько часов никто не реагирует...