Первый официальный гей-брак довел россиян до истерики

Россияне пытаются разобраться, соответствует ли действительности сообщение о заключенном гей-браке. Узаконенные в Дании отношения Евгения Войцеховского и Павла Стоцко якобы подтверждены печатью московского ЗАГСа. В МФЦ, на который ссылается счастливая пара, заявляют, что никаких записей не делали. Тем временем депутат Виталий Милонов готовит законопроект о запрете однополых браков в России.

Евгений Войцеховский и Павел Стоцко поженились на новогодних каникулах в Дании. В этой стране гей-браки узаконены. 25 января молодожены сообщили телеканалу "Дождь", что в столичном Многофункциональном центре госуслуг им поставили штампы в паспорт о заключении брака. В издании сообщили, что муж с женой показали свои паспорта, где есть запись о регистрации брака Стоцко и Войцеховского.

После того как информация появилась в СМИ, в МФЦ сочли нужным на нее отреагировать (видимо, представив, какой поднимется шум). Опровержение появилось на официальном сайте ведомства. В сообщении подчеркивается, что информация о регистрации такого брака в МФЦ является ложной. Центр лишь собирает документы и передает их в ЗАГС, который принимает решение о регистрации. "Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется", – цитирует сообщение М24.ru.

Вчера у нас в эфире гей-пара Павел Стоцко и Евгений Войцеховский рассказали, что им удалось зарегистрировать свой брак в России. Впервые! О том, как они это сделали, смотрите по ссылке: https://t.co/cwSIe3ySQC pic.twitter.com/OftUP09r56 — Телеканал Дождь (@tvrain) 26 января 2018 г.

Пользователи Twitter не скупятся на "ласковые" слова в адрес виновников скандала. Комментарии – от сдержанных ("Войдут в аналы") до гневных ("Кроме отвращения, не вызывают ничего. Может, дать зеленый свет и некрофилии и педофилии?").

Войдут в аналы! — Адмирал К✪Т (@ebalwasvrot) 25 января 2018 г.

Дождь, да кто же с ними борется? Гомиков чаще молча презирают, простите... — Наталья Куликова (@KulikovaNN) 26 января 2018 г.

Ура! Праздник то какой!!! Объявите 25 января днём педерастов! А что @navalny уже отмечает сей чудный праздник? — Георгий (@ryazantseff) 26 января 2018 г.

Известие вызвало гнев главного российского "гееборца" – депутата Госдумы Виталия Милонова. Он заявил, что разрабатывает законопроект, запрещающий признавать в России однополые браки, заключенные за рубежом. Что же касается чиновников, проставивших штампы в паспортах гей-пары, Милонов обещает их "найти и покарать". Депутат назвал действия сотрудников ЗАГСа "дебилизмом и провокацией".

Юристы напоминают: Семейный кодекс Российской Федерации определяет брак, как добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, порождающий для них личные и имущественные права и обязанности и направленный на создание семьи.