Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Москве

В Москве суд арестовал второго подозреваемого в подготовке теракта в Москве в День знаний. Предполагаемый злоумышленник Диловаршо Шарипов пробудет за решеткой как минимум до 2 ноября.
Об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Екатерина Краснова. Шарипов является членом запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", передает агентство городских новостей "Москва".
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