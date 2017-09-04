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Общество

Супермама родила на улице и пошла дальше с покупками

Фото: GLOBAL LOOK press/Chinafotopress
Женщина шла из супермаркета, когда у нее начались роды. Разрешиться от бремени ей помогли случайные прохожие.
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Необычный случай произошел в городе Юньфу провинции Гуандун. Женщина родила прямо на тротуаре, сообщает издание Shanghaiist.

В китайских социальных сетях видео стало вирусным. Благодаря помощи прохожих и подоспевшего вскоре врача скорой все обошлось. Когда медик установил благополучный исход родов и подал женщине младенца, та взяла его на руки, подхватила свои пакеты с покупками и отправилась пешком домой. 

Автор: Алексей Минин4 сентября 2017, 18:09

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