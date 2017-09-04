В Москве пройдет уникальная выставка техники

Утром 9 сентября на Красной Пресне откроется уникальная выставка специализированной техники. "Все желающие до 22:00 смогут поближе познакомиться с устройством и назначением машин, на которых работают тысячи людей, круглосуточно, в любую погоду обеспечивающих безопасность и комфорт москвичей", – цитирует агентство городских новостей "Москва" заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Выставлены будут более 100 самых интересных образцов.