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Ко Дню города в Москве появятся праздничные проездные

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Во всех кассах столичного метрополитена будут продаваться единые проездные билеты с новым дизайном, посвященным 870-летию города, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Они поступят в кассы метрополитена в преддверии праздника, 6 сентября", – рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Общий тираж билетов составит 600 тысяч экземпляров.

4 сентября 2017, 08:45

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