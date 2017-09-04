Ко Дню города в Москве появятся праздничные проездные

Во всех кассах столичного метрополитена будут продаваться единые проездные билеты с новым дизайном, посвященным 870-летию города, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. "Они поступят в кассы метрополитена в преддверии праздника, 6 сентября", – рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Общий тираж билетов составит 600 тысяч экземпляров.