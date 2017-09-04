У Спасских ворот появится новый проход в Кремль

Правее ворот Спасской башни появится новый пункт пропуска в Московский Кремль, пишет газета "Известия". В Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны пообещали, что он не изменит архитектурный облик Красной площади. Работы проведут 4-5 сентября.

Благодаря этому сооружению будет организован комфортный пункт пропуска в Кремль. "Аналогичная конструкция была поставлена в 2012 году у Кутафьей башни – наиболее загруженной, через которую в Кремль проходят не только экскурсанты, но и зрители в Государственный Кремлевский дворец", – напомнили в ФСО.