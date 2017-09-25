Гигантский паук прошелся по лицу женщины
Огромный паук-золотопряд был обнаружен в доме американки в городе Пенсакола. Отважная хозяйка жилища не только не прогнала животное, но и позволила ему залезть к ней на лицо.
"Мы перемещали этого прекрасного золотопряда в более подходящее для него место, когда он решил исследовать местность", – говорится в комментарии к ролику, опубликованному на канале YouTube. За пару дней ролик просмотрели более 15 тысяч пользователей.
Считается, что пауки-золотопряды плетут самую прочную паутину. При этом яд этих животных не считается смертельным для человека. Укус причиняет местную боль, покраснение и появление волдырей, которые обычно исчезают в пределах 24-часового интервала. В редких случаях может вызвать аллергические реакции, а у астматиков – и дыхательные затруднения.
Актриса недоумевает, почему звезду "Дома-2" не вышвыривают с мероприятий
Ученые заявили, что у любителей клубнички могут появиться большие проблемы в постели
Актриса предложила репортерам купить ей сигарет
Телеведущий готовится представить авторский проект