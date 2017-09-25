Гигантский паук прошелся по лицу женщины

В Сети набирает популярность видео, на котором гигантский паук ползает по лицу жительницы американского штата Флорида. Как это ни удивительно, но в ролике женщина сохраняет абсолютное спокойствие.

Огромный паук-золотопряд был обнаружен в доме американки в городе Пенсакола. Отважная хозяйка жилища не только не прогнала животное, но и позволила ему залезть к ней на лицо.

"Мы перемещали этого прекрасного золотопряда в более подходящее для него место, когда он решил исследовать местность", – говорится в комментарии к ролику, опубликованному на канале YouTube. За пару дней ролик просмотрели более 15 тысяч пользователей.

Считается, что пауки-золотопряды плетут самую прочную паутину. При этом яд этих животных не считается смертельным для человека. Укус причиняет местную боль, покраснение и появление волдырей, которые обычно исчезают в пределах 24-часового интервала. В редких случаях может вызвать аллергические реакции, а у астматиков – и дыхательные затруднения.