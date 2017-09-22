Енот остановил полицейскую машину

Удивлению офицера полиции не было предела, когда на его лобовое стекло во время движения запрыгнул небольшой енот. полицейскому пришлось остановиться и ссадить зверька на обочину, чтобы продолжить движение.

Полицейскому, спешившему на срочный вызов, пришлось избавляться от неожиданного попутчика. Во время езды на лобовое стекло служебной машины залез енот.

Правоохранитель несмотря на спешку успел сделать пару снимков незваного пассажира. Фотографии позже разместило его отделение полиции на своей официальной странице: енот того заслужил.

"Офицер Фраббиель обнаружил, что еноты вышли ночью на прогулку и был удивлен, когда один из них оказался на его лобовом стекле, когда он был в пути по вызову на серьезную аварию. Фраббиель нашел для енота безопасное место, чтобы ссадить пассажира", – комментирует снимки администратор страницы.

Еноты вообще забавные существа. Так, Dni.Ru рассказывали о енотах, устроивших потасовку ради велосипеда, о еноте, устроившем прогром на кухне и о других случаях, связанных с этими милыми зверушками.