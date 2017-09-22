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Общество

Енот остановил полицейскую машину

Кадр из мультфильма "Покахонтас"
Удивлению офицера полиции не было предела, когда на его лобовое стекло во время движения запрыгнул небольшой енот. полицейскому пришлось остановиться и ссадить зверька на обочину, чтобы продолжить движение.
прочитано 177 раз

Полицейскому, спешившему на срочный вызов, пришлось избавляться от неожиданного попутчика. Во время езды на лобовое стекло служебной машины залез енот.

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Правоохранитель несмотря на спешку успел сделать пару снимков незваного пассажира. Фотографии позже разместило его отделение полиции на своей официальной странице: енот того заслужил.

"Офицер Фраббиель обнаружил, что еноты вышли ночью на прогулку и был удивлен, когда один из них оказался на его лобовом стекле, когда он был в пути по вызову на серьезную аварию. Фраббиель нашел для енота безопасное место, чтобы ссадить пассажира", – комментирует снимки администратор страницы.

Еноты вообще забавные существа. Так, Dni.Ru рассказывали о енотах, устроивших потасовку ради велосипеда, о еноте, устроившем прогром на кухне и о других случаях, связанных с этими милыми зверушками.

Автор: Алексей Минин22 сентября 2017, 21:56

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