Скандальный чертеж выпилили из памятника Калашникову

С памятника конструктору стрелкового оружия, советскому инженеру и изобретателю Михаилу Калашникову, установленному в Москве, болгаркой спилили скандальный чертеж. Барельеф изображал другой автомат, к разработке которого Калашников не имел отношения.

Скандал разразился после открытия памятника. Внимательные спецы обратили внимание, что на одной из фигур на постаменте памятника изображен чертеж совсем другого автомата, к разработке которого советский конструктор не имел никакого отношения. Знатоки утверждали, что на памятнике Калашникову изображена штурмовая винтовка конструкции Шмайссера.

Автор монумента Салават Щербаков сначала отрицал, что на памятнике присутствует STG-44, но затем согласился переделать барельеф, но призвал не истерить по этому поводу, сообщает Life.Ru. Теперь с постамента и вовсе было решено убрать скандальный элемент. Прибывшие к памятнику рабочие срезали его болгаркой, пока полиция выставляла оцепление. К слову, оцепление вокруг монумента на момент публикации этого материала отозвано еще не было.



Позже стало известно, что полиция задержала рабочих, которые спиливали чертежи "чужого" автомата с памятника Калашникову, дождавшись, пока те закончат. Теперь мужчинам предстоит объяснить правоохранителям, зачем они демонтировали чертёж немецкого автомата с памятника советскому конструктору. Вероятно, с них потребуют письменные объяснительные. Их уже увезли в отдел полиции.

По словам Владислава Кононова, исполнительного директора Военно-исторического общества, которое выступало заказчиком монумента, они не ограничивали деятельность скульптора Салавата Щербакова строгими рамками. Единственным их требованием была модель автомата, который держит в руках знаменитый оружейник.

"Важно понимать, что Военно-историческое общество является заказчиком памятника, и у нас пожелание к оружию было только одно – к той модели автомата, которую держит в руках Михаил Тимофеевич. Все остальное – полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку", – подчеркнул Кононов.

