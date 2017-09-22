Памятник Калашникову украсили скандальной деталью

Чертеж немецкой штурмовой винтовки обнаружили пытливые пользователи соцсетей на недавно открытом памятнике оружейнику Калашникову. Некоторые предположили, что размещение схемы Sturmgewehr 44 на монументе автору знаменитого "калаша" – сознательная провокация.

Комментаторы поста в соцсети Facebook, посвященного неожиданной находке, поначалу обеспокоились тем, что он вызовет волну виртуальных войн. Однако озабоченность оказалась напрасной. Любители истории оружия быстро разъяснили сомневающимся конструктивные различия двух автоматов.

Известный оружейный конструктор Михаил Калашников, создатель автомата Калашникова, ушел из жизни в 2013 году. В 2019 году будет праздноваться 100-летие со дня его рождения. Памятник изобретателю легендарного автомата открылся в центре Москвы, в Оружейном сквере, 19 сентября.

И уже через пару дней фотография постамента памятника появилась в Сети. На детали, представляющие собой схему автомата, обратил внимание специалист по истории военной техники Юрий Пашолок. На своей странице в Facebook он для сравнения привел фото барельефа и схему немецкого автомата Sturmgewehr (Stg) 44. "Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!" – написал Пашолок.

"Запилить памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову со взрыв-схемой Штурмгевера – это просто высший пилотаж!", – написал один из пользователей соцсети. Читатели ждали вала предположений о том, что было прототипом знаменитого АК-47.

Однако комментарии к посту, за исключением обычных атак троллей и ботов, оказались на удивление взвешенными. Sturmgewehr разработал немецкий конструктор Хуго Шмайссер, он поступил на вооружение Германии в 1944 году. Оружие стало первым автоматом современного типа, из него можно вести огонь одиночными выстрелами и очередями. StG 44 действительно визуально схож с АК-47, однако принципиальное различие заключается в механизме запирания канала ствола. Своей популярностью калашников обязан именно уникальности конструкции, отметили знатоки.

"Кто в теме давно уже знают и понимают, что Калашников создал совершенно оригинальный и гениальный по простоте и функциональности автомат, только чисто внешне похожий на штурм.винтовку Шмайссера. "Немецкая" схема на постаменте – это авторский троллинг, вроде негоревшего олимпийского кольца на сочинской Олимпиаде 2014. Авторы скульптуры троллят невежд и подогревают интерес у молодого поколения к техническому научному поиску. Отдельно обращаюсь к "небратьям": никто не собирался и не собирается убирать эту схему с постамента – она включена в памятник осознанно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена. – Прим. ред.)", – написал один из комментаторов.

"Если Калашников якобы украл конструкцию немецкого ценнейшего автомата, то почему выпустили 70 000 000 калашей и ничтожное количество прототипа? Почему покупают лицензию Калашникова, и никто не покупает лицензию на немецкий мусор? Почему китайцы не делают немецкий мусор? Почему амеры разработали свою винтовку? Зачем, если есть немецкое чудо?" – отметил другой пользователь.

Откликнулся на публикации и автор монумента, скульптор Салават Щербаков. Он готов внести изменения в памятник Михаилу Калашникову, если будет доказано, что на нем изображен чертеж немецкой винтовки, а не АК-47. "Мы пока не можем найти специалиста, который утверждает, что этот чертеж не АК-47. Я ему буду действительно благодарен, если он скажет мне, где допущена ошибка", – цитирует скульптора RT.