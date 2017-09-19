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Общество

Макаревич закатил истерику из-за "уродливого" памятника Калашникову

Андрей Макаревич. Фото: GLOBAL LOOK press
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в свойственной ему манере набросился на памятник оружейнику Михаилу Калашникову. Его торжественно открыли сегодня, 19 сентября 2017 года в Москве.
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Музыкант написал у себя в Facebook, что автомат Калашникова никогда по-настоящему не использовался для защиты страны, поскольку был создан после окончания Великой отечественной войны. Макаревич назвал скульптуру бездарной и уродливой и заявил, что такой памятник не получил бы одобрение даже в советское время.

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На пересечении Садового кольца и Долгоруковской улицы сегодня, 19 сентября открыли памятник легендарному конструктору стрелкового оружия, чье изобретение известно практически во всех странах мира. Автомат Калашникова даже изображен на флаге африканского государства Мозамбик.

На торжественной церемонии открытия памятника, прошедший в День оружейника,  министр культуры Владимир Мединский сказал, что Михаил Калашников воплощал лучшие черты русского человека, а разработанный им автомат стал своего рода культурным брендом России, сообщает РИА Новости.

Автором композиции стал художник Салават Щербаков. Наиболее значительные его работы – памятник князю Владимиру и императору Александру I в Москве. Инициатива установки этого памятника исходила от Российского военно-исторического общества и главы государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Скульптор Салават Щербаков уже ответил Андрею Макаревичу о бездарности и уродстве своего творения. "Никакой танцор или певец не будет слушать мнение скульптора, как он станцевал или спел. Это профессия, и не надо в не лезть", – сказал автор памятника в интервью RT  и  добавил, что Калашников создавал оружие для защиты страны от ее врагов.

Памятник Михаилу Калашникову в Москве. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Михаил Калашников прожил долгую и насыщенную жизнь. Он скончался в Ижевске 23 декабря 2013 года в возрасте 94-х лет.

Бессменный солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич известен не только своими хитами, но и скандальными высказываниями и поступками. К примеру, в прошлом году он дал интервью, которое задело миллионы россиян. Музыкант заявил, что большая часть населения планеты – идиоты, а сами жители России так и не избавились от рабского характера. А 3 апреля 2017 года, в день, когда в петербургском метро произошел теракт, Макаревич решил не отменять свой концерт в городской филармонии имени Шостаковича.

Автор: Александр Комаров19 сентября 2017, 14:14

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