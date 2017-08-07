В Москве отменили кровавое лунное затмение

В Московском планетарии отменили показ лунного затмения. Данное решение было принято из-за плотной облачности, передает ТАСС.

"Астрономические наблюдения в парке неба 7 августа 2017 года не состоятся из-за погодных условий", – сообщили в планетарии, отметив, что плотная облачность в столице может рассеяться лишь к часу ночи, когда лунное затмение уже закончится.



