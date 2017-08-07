Танцы на шесте в центре столицы возмутили москвичей

Ночью на Малой Бронной улице неизвестная девушка исполнила танец на шесте, вмонтированном в припаркованную "Волгу". Вскоре после этого жители столицы высказали свое недовольство подобными развлечениями молодежи в социальных сетях.

Очевидцы инцидента засняли происходящее на видеокамеры, один из них опубликовал запись в социальной сети Facebook в группе "Патриаршие". "Теперь на Бронной – танцы на шесте! А почему нет? Круглосуточной тусовке явно не хватает зрелищ, сколько уже можно друг друга в Instagram фотографировать", – прокомментировал поступок девушки автор поста. Примечательно, что жители Москвы раскритиковали не только подобные ночные развлечения, но и саму танцовщицу. "Девчонка на 3-, и это самая гуманная оценка. Даже обидно", – написала в комментариях Ольга Иванова.