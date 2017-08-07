В Москве из-под асфальта достанут древнюю брусчатку

На нескольких улицах в центре Москвы, в частности, на Тверской, Сретенке, Петровке и Земляном Валу, появятся участки исторической брусчатки, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Он напомнил, что первый такой опыт был проведен еще в 2015 году, когда при благоустройстве Пушечной улицы была обнаружена старинная клинкерная мостовая, которую было решено встроить в современную городскую среду. "Когда мы получили положительный отклик со стороны москвичей, было решено продолжить этот опыт и делать на центральных улицах города участки с историческим мощением", – цитирует Петра Бирюкова официальный портал мэра и правительства Москвы.