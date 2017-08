Швейцария заплатила призывавшему убивать христиан имаму 620 тысяч

"О Аллах, прошу тебя: уничтожь всех врагов нашей религии. Уничтожь евреев, христиан, индусов, русских и шиитов. А вы, правоверные, запомните: тот, кто дружит с неверным, будет проклят", – чаще всего говорится в проповедях имама-беженца, сообщает швейцарский SRF. Также бездомный фанатик призывал мусульман не подчиняться законам Швейцарии.

Абу Рамадан не говорит ни на одном из швейцарских языков: ни на немецком, ни на французском. Лишь с запинками и неуверенно владеет базовым английским. Это не мешает ему собирать пятничные проповеди, чтобы призывать к насилию, убийствам и уничтожению шурави. Впрочем, сам Абу смог объяснить властям приютившей его страны, когда им заинтересовались компетентные органы, что проповедует он только и исключительно против Израиля и соответственно сионизма.

‼️ Swiss: hate preacher Abu Ramadan wants destroy all enemies of Islam. But he lives since 20 years on welfare! https://t.co/r9X97WfGUu pic.twitter.com/6u3E8ZcP0h