Швейцария заплатила призывавшему убивать христиан имаму 620 тысяч

Имам Абу Рамадан, живущий в Швейцарии на пособие беженца, по пятницам читает в мечети Ар-Рахма в кантоне Берн свои проповеди. В слове к верующим имам призывает уничтожать евреев, христиан, индусов, шиитов и русских.

"О Аллах, прошу тебя: уничтожь всех врагов нашей религии. Уничтожь евреев, христиан, индусов, русских и шиитов. А вы, правоверные, запомните: тот, кто дружит с неверным, будет проклят", – чаще всего говорится в проповедях имама-беженца, сообщает швейцарский SRF. Также бездомный фанатик призывал мусульман не подчиняться законам Швейцарии.

Абу Рамадан не говорит ни на одном из швейцарских языков: ни на немецком, ни на французском. Лишь с запинками и неуверенно владеет базовым английским. Это не мешает ему собирать пятничные проповеди, чтобы призывать к насилию, убийствам и уничтожению шурави. Впрочем, сам Абу смог объяснить властям приютившей его страны, когда им заинтересовались компетентные органы, что проповедует он только и исключительно против Израиля и соответственно сионизма.

��‼️���� Swiss: hate preacher Abu Ramadan wants destroy all enemies of Islam. But he lives since 20 years on welfare! https://t.co/r9X97WfGUu pic.twitter.com/6u3E8ZcP0h — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 23 августа 2017 г.

Имам при этом совершенно легально последние тринадцать лет получает от властей пособие по безработице. За эти годы общая сумма государственных выплат религиозному экстремисту составила около 620 тысяч долларов. Пособие позволяло религиозному деятелю путешествовать по миру, останавливаясь в пути в самых шикарных отелях.