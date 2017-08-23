Желтый уровень опасности в Москве продлили на день

На сайте Гидрометцентра России появилась информация о том, что 24 августа в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Угрозу будут нести в себе сильный ветер, гроза и ливень. Примечательно, что эти же факторы заставили специалистов объявить желтый уровень опасности в столичном регионе и 23 августа.