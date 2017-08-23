Помощница Серебренникова запела в суде

В Басманном суде Москвы задержали помощницу режиссера Кирилла Серебренникова Анну Шалашову, передает телеканал "Дождь". Сообщается, что причиной стало исполнение песни "Перемен" Виктора Цоя в тот момент, когда главу "Гоголь-центра" выводили из зала заседаний. Также задержали литературного критика Анну Наринскую. "Потому что стала спорить с тем, что мою приятельницу стали задерживать", – объяснила она на своей странице в Facebook.

Напомним, 23 августа в Басманном суде Москвы прошло заседание, на котором Кириллу Серебренникову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он обвиняется в организации хищения 68 миллионов рублей. Режиссер свою вину отрицает.