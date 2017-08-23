В "Зарядье" завершается создание искусственных прудов

Власти города Москвы отчитались о ходе работ в "Зарядье". В парке завершается созданием системы искусственных прудов.

Водоемы будут объединены пешеходным маршрутом, а общая их площадь составит 1,6 тысячи квадратных метров. Над некоторыми прудами появятся деревянные мосты. Ожидается, что "Зарядье" откроется для посетителей в День города, 9 сентября, передает сайт "Аргументы и факты".